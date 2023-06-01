Что будет с русским LANом?

Как утверждает в своих отчетах Департамент промышленной политики Евразийской экономической комиссии, около 13% российского кабельного рынка приходится на кабельно-проводниковую продукцию для связи. Особое место в ее структуре занимает LAN-кабель, также именуемый витой парой. Сегодня LAN-кабель – это не только перспективное направление развития российской промышленности, но и важная часть повседневной жизни каждого человека.

Что же такое LAN-кабель? Кто и зачем его создал? Как его производят, где применяют? Есть ли LAN в России, и нужно ли развивать собственное производство в условиях изобилия китайских аналогов? Разбираемся вместе с экспертами кабельного бизнеса в специальном материале RusCable «Неконкурентность русского LANa? Переплачивать за свой или импортировать из Китая?».

Эксперты отрасли: Ирина Овчинникова (директор научного направления ВНИИКП), Виктор Викторов (генеральный директор завода Caplex), Сергей Снежко (директор по маркетингу холдинга «УНКОМТЕХ»), Михаил Головин (генеральный директор завода «Ленкабель»), Михаил Шолуденко (зав. отделом кабелей связи ВНИИКП).