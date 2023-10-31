Дайджест АЭК #44 неделя 2023. Новости кабельной индустрии

Ассоциация "Электрокабель" подготовила еженедельный дайджест новостей и событий кабельной индустрии, который наиболее полно раскрывает динамику развития отрасли и показывает главные тренды, оказывающие влияние на рынок.
Главные новости #44 недели 2023 года:
"ЭЛКА-Кабель" получили благодарность от Президиума Регионального политсовета за гуманитарную помощь новым регионам
"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" поставили кабель для первого блока Ленинградской атомной электростанции
Подольский фестиваль «КабельФест» собрал на одной площадке всех подольских кабельщиков: Подольсккабель, СПКБ, Дедал-Провод, Электропровод, Мемотерм, ВНИИКП, Экспокабель, ПЗСК.
«ЭМ-КАБЕЛЬ» посвятили молодых студентов в кабельщиков и вручили нагрудные значки и удостоверения «Молодой кабельщик»
Комментарий от президента Ассоциации "Электрокабель" Максима Третьякова:
Первые мастерские по производству кабелей и проводов в Санкт-Петербурге были организованы в весной 1878 года русским инженером. Поэтому у нас есть все основания перенести праздник (День кабельщика) на апрель, когда все праздничные мероприятия на открытом воздухе проводить и веселее, и теплее (это я о СПКБ Фесте в Подольске в прошлую пятницу, если кто не понял)