Дайджест АЭК #44 неделя 2023. Новости кабельной индустрии

Ассоциация "Электрокабель" подготовила еженедельный дайджест новостей и событий кабельной индустрии, который наиболее полно раскрывает динамику развития отрасли и показывает главные тренды, оказывающие влияние на рынок.

НПП «Полипластик» может вступить в состав Ассоциации «Электрокабель»

Клип Кирскабель

Первые мастерские по производству кабелей и проводов в Санкт-Петербурге были организованы в весной 1878 года русским инженером. Поэтому у нас есть все основания перенести праздник (День кабельщика) на апрель, когда все праздничные мероприятия на открытом воздухе проводить и веселее, и теплее (это я о СПКБ Фесте в Подольске в прошлую пятницу, если кто не понял)