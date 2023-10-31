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Дайджест АЭК #44 неделя 2023. Новости кабельной индустрии

31 октября 2023, 18:23 456 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Ассоциация "Электрокабель"
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Новости отрасли

Новости отрасли

Ассоциация "Электрокабель" подготовила еженедельный дайджест новостей и событий кабельной индустрии, который наиболее полно раскрывает динамику развития отрасли и показывает главные тренды, оказывающие влияние на рынок. 

Главные новости #44 недели 2023 года:

  • "ЭЛКА-Кабель" получили благодарность от Президиума Регионального политсовета за гуманитарную помощь новым регионам
  • "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" поставили кабель для первого блока Ленинградской атомной электростанции
  • Подольский фестиваль «КабельФест» собрал на одной площадке всех подольских кабельщиков: Подольсккабель, СПКБ, Дедал-Провод, Электропровод, Мемотерм, ВНИИКП, Экспокабель, ПЗСК.
  • «ЭМ-КАБЕЛЬ» посвятили молодых студентов в кабельщиков и вручили нагрудные значки и удостоверения «Молодой кабельщик»
  • «Цветлит» получили аккредитацию в "РусГидро"
  • Камкабель с невероятным пафосом открыл розничный магазин в Казахстане (Шымкент). Красная дорожка, коктейли, тусовка с музыкантами и диджеем в видеоролике.
  • Кирскабель выпустил клип на гимн завода. Один завод – одна семья!
  • СегментЭнерго, СПКБ и Паритет примут участие в выставке по системам безопасности Sfitex 2023 с 28-30 ноября 2023 в Санкт-Петербурге.
  • Опубликован большой фото и видео обзор производства завода ОПТЕН.
  • Представитель ITK сообщил о желании участсововать в работе телекоммуникацинной секции АЭК
  • На Сарансккабеле прошла экскурсия для детей сотрудников.
  • Коммерческий директор ПО «СмоленскЭлектроКабель» дал интервью в прямом эфире RusCable Live
  • Генеральный директор АО «РЭС» Сергей Гулков рассказал, что значит работать «как ниндзя на кабельном рынке»
  • Президент АЭК Максим Третьяков выступил с инициативой переноса празднования Дня кабельщика на апрель и пересмотре исторического контекста праздника.
  • ГК «ССТ» сообщает о завершении проекта по оснащению реставрационно-хранительского центра Государственного Эрмитажа «Старая Деревня» системой охраны периметра «Трибоник™»

Ключевое событие:

НПП «Полипластик» может вступить в состав Ассоциации «Электрокабель»

Видео недели:

Клип Кирскабель

Комментарий от президента Ассоциации "Электрокабель" Максима Третьякова:

Первые мастерские по производству кабелей и проводов в Санкт-Петербурге были организованы в весной 1878 года русским инженером. Поэтому у нас есть все основания перенести праздник (День кабельщика) на апрель, когда все праздничные мероприятия на открытом воздухе проводить и веселее, и теплее (это я о СПКБ Фесте в Подольске в прошлую пятницу, если кто не понял)

Подробнее в Telegram-канале Президент АЭК.

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Метки: АЭК, НОВОСТИ НЕДЕЛИ, МАКСИМ ТРЕТЬЯКОВ
Отрасль: Электроэнергетика Кабельная промышленность Телекоммуникация (связь) Электротехника 

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Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
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