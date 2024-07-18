ГК КСК локализовала производство тяговых накопителей

Предприятие «КСК Элком» (входит в дивизион «Электрическая техника» ГК КСК) приступило к серийному производству тяговых накопителей для подвижного состава московского метрополитена. До конца 2024 года предприятия ГК КСК поставят в адрес заказчика 320 единиц продукции.

Тяговый накопитель предназначен для электропитания тягового оборудования вагонов метро «Москва-2020» и «Москва-2024». При отсутствии внешних источников электроэнергии накопитель используется для проведения аварийных работ и маневрирования в депо. Изделие произведено из компонентов отечественного производства и комплектующих от партнеров из дружественных стран.

Конечная сборка новых тяговых накопителей организована на производственной площадке «КСК Элком» на территории Промтехнопарка КСК в Твери. Для выпуска изделия предприятие оснастило участок рядом специализированного оборудования: стендом приемо-сдаточных испытаний, двухстоечным подъемником, специальными тележками, манипулятором для перемещения аккумуляторов, кантователем для переворачивания изделия и пятитонным погрузчиком.

В мае 2024 года опытный образец изделия успешно прошел межведомственную комиссию с участием представителей АО «Метровагонмаш» и ООО «ТМХ Инжиниринг» (входят в ГК «ТМХ»). Первая партия из пятнадцати тяговых накопителей отправлена в адрес производителя подвижного состава для московского метрополитена. Планируемый объем выпуска тяговых накопителей - 60 изделий в месяц.

О ГК КСК:

Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) создана в ноябре 2017 года. Объединяет более 40 российских предприятий, осуществляющих выпуск оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в десяти регионах России, сотрудниками группы являются более 12500 человек. ГК КСК входит в Союз машиностроителей России.

О «КСК Элком»:

Компания «КСК Элком» специализируется на выпуске электрооборудования, систем информирования, связи, управления и безопасности, систем видеонаблюдения, внешнего и внутреннего освещения, жгутовой, кабельно-сборочной продукции и электронных компонентов для железнодорожного транспорта. Предприятие располагается в Твери на территории Промтехнопарка КСК, численность сотрудников более 600 человек.