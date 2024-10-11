Старожилы кабельного форума RusCable.Ru. Невыдуманные истории и судьбы к 25-летию портала

12 октября RusCable.Ru исполняется 25 лет. Накануне юбилея портала Александр Гусев поговорил с Евгением Ферафонтовым — одним из старейшин Форума и первых пользователей RusCable.Ru с уникальным ID1111. Больше 19 лет Евгений активно пользуется форумом, следит за тем, что происходит на рынке и является настоящим талисманом отрасли. Это дружеское интервью — это часть большой кабельной истории, которое поможет лучше понять, почему RusCable.Ru за свои 25 лет не только не потерял актуальности, а продолжает быть главной точкой сбора кабельного бизнеса.

В интервью много архивных фотографий, ссылок и видео, которые мы кропотливо собирали и готовили к публикации. Все это сохранилось благодаря работе RusCable.Ru, который сохраняет историю отрасли с 1999 года.