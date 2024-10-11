Старожилы кабельного форума RusCable.Ru. Невыдуманные истории и судьбы к 25-летию портала

3 часа назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

12 октября RusCable.Ru исполняется 25 лет. Накануне юбилея портала Александр Гусев поговорил с Евгением Ферафонтовым — одним из старейшин Форума и первых пользователей RusCable.Ru с уникальным ID1111. Больше 19 лет Евгений активно пользуется форумом, следит за тем, что происходит на рынке и является настоящим талисманом отрасли. Это дружеское интервью — это часть большой кабельной истории, которое поможет лучше понять, почему RusCable.Ru за свои 25 лет не только не потерял актуальности, а продолжает быть главной точкой сбора кабельного бизнеса. 

В интервью много архивных фотографий, ссылок и видео, которые мы кропотливо собирали и готовили к публикации. Все это сохранилось благодаря работе RusCable.Ru, который сохраняет историю отрасли с 1999 года.

Ты знаешь, я заметил такое явление и мне отрадно его наблюдать. Люди, которые несколько лет не заходили на форум, опять заходят и начинают писать. 

Да, я тоже заметил приток не только новых, но и возврат “старичков”. Всё-таки это часть жизни для многих кабельщиков, хочется возвращаться туда, где было хорошо. Я бы даже сказал, что это уже не часть жизни. RusCable  - это и есть жизнь.

Читайте интервью: RusCable — это и есть жизнь.

Обсуждают на форуме (5)
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