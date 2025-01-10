Кабельные пластикаты - сбор материалов в первый выпуск RusCable Insider Digest 2025 года закрывается 27 января

Редакция журнала о кабельном бизнесе RusCable Insider Digest сообщает о завершении приема подачи материалов для открывающего новый 2025 год выпуска – статей, обзоров, комментариев, фото и рекламных модулей – 27 января. Январский номер журнала будет посвящен теме производства пластикатов для производства кабеля, вопросам сертификации, качества

В январе в Москве проходит самая крупная выставка в стране по данной теме RUPLASTICA и выпуск будет наполнен материалами по ее итогам. Редакция готовит большой фоторепортаж и серию материалов с участниками. Вы можете разместиться в журнале на специальных условиях. Подробности в рамках акции "Время пластика".

Чтобы успеть разместиться в январском выпуске обратитесь к сотрудникам редакции по указанным ниже контактам: insider@ruscable.ru.



Тематический план журнала на 2025 год

Об издании

Электронное периодическое издание «RusCable Insider Digest» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 ноября 2016 года за номером ЭЛ №ФС77–67589.

Журнал RusCable Insider Digest – это профессиональное издание для тех, кто работает в кабельной, электротехнической и энергетической отрасли. С 2016 года журнал рассказывает о ключевых тенденциях рынка, представляет важнейшие события, достижения компаний и экспертные мнения.

Выпущено более 350 номеров, каждый из которых раскрывает актуальные темы и знакомит читателей с деятельностью более чем 20 компаний отрасли в каждом выпуске. Аудитория журнала охватывает весь спектр профессионалов отрасли: представителей кабельных производств, поставщиков материалов и оборудования, инжиниринговые компании и подрядчиков, дистрибьюторов и дилеров, отраслевые ассоциации и инвесторов.

RusCable Insider Digest – это не просто журнал, а площадка для диалога, обмена опытом и идей, которая объединяет рынок.