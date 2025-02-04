В СКФУ создали интеллектуальное устройство для контроля расхода электроэнергии и состояния электросетей

Учёные Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали экспериментальный образец интеллектуального измерительного устройства для бытовых электросетей. Новый прибор позволит потребителю снизить расходы на электроэнергию и повысить безопасность электропроводки, предупреждая о возможной угрозе замыкания.

Напомним, что согласно Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" с 2022 года должны устанавливаться исключительно "умные" счетчики за счет гарантирующих поставщиков электроэнергии либо сетевых компаний, обслуживающих сети. Процесс замены будет происходить постепенно, по мере окончания очередных сроков проверки старых приборов учета.

«Умные счетчики» должны сочетать в себе функции учета величины потребляемой электроэнергии и контроля ее качества, дистанционно предоставляя эту информацию в энергосбытовую компанию для автоматизации расчетов за электроэнергию.

Потребители также имеют право доступа к этой информации через личный кабинет на сайте энергосбытовой компании.

Следует отметить, что зафиксированный в ПП РФ № 890 минимальный набор функций ограничен по сравнению с возможностями современных интеллектуальных электронных устройств, уже выпускаемых серийно и находящих применение в современных цифровых подстанциях и интеллектуальных электрических сетях.

Однако из-за более высокой стоимости, вызванной в том числе трехфазным исполнением таких устройств, они в настоящее время доступны в большей степени для корпоративных потребителей, а не для владельцев квартир и частных домовладений.

Ученые СКФУ в рамках стратегического проекта «Приоритет 2030» создали лабораторный образец инновационного прибора, который имеет возможность, кроме учета энергии и расширенного контроля ее качества, проводить диагностику состояния электроприборов и проводки, фиксировать появление плохих контактов, предупреждая владельца о возможных рисках возникновения пожара из-за неисправности во внутридомовой сети.

– В рамках программы «Приоритет 2030» учёные федерального университета решают задачи по повышению надежности электросетей и сокращения потерь электроэнергии, разрабатывая различные элементы многоуровневой системы. Одним из них является интеллектуальное измерительное устройство. Исследовательская работа реализуется с партнерами, представляющими энергетический комплекс России, с целью последующего внедрения в производство доступного и качественного отечественного оборудования, – отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Лабораторные исследования созданного инновационного прибора показали, что по своим основным техническим характеристикам он не уступает серийно выпускаемым интеллектуальным электронным устройствам, потенциально имея более низкую стоимость при налаживании серийного производства за счет однофазного исполнения и применения доступных комплектующих. По мнению ученых, прибор существенно расширяет возможности имеющихся на рынке «умных» счетчиков за счёт наличия функции синхронизированных измерений, обеспечивающей точность привязки измерений к эталонному времени не хуже 1 микросекунды. Это позволяет, например, устанавливать солнечные и ветроэлектростанции, не опасаясь перегрузки сетей и нарушения нормируемых стандартами показателей качества электроэнергии.

– Серийный выпуск и внедрение нового отечественного прибора для учета электроэнергии позволит электроснабжающим компаниям осуществлять мониторинг процессов, происходящих непосредственно в низковольтных электрических сетях, и существенно снизить свои издержки. Одновременно потребители электроэнергии смогут уменьшить расходы на электроэнергию и вовремя обнаруживать неисправности во внутридомовой сети, – рассказал заведующий кафедрой автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения, доктор технических наук, профессор Юрий Кононов.

Ученые планируют запатентовать разработанную технологию, а также продолжат сотрудничество с крупнейшими на отечественном рынке производителями электронных счетчиков электроэнергии для подготовки серийного выпуска нового прибора.

Справочно: разработка интеллектуального измерительного устройства для бытовой электросети ведётся в Северо-Кавказском федеральном университете в рамках программы «Приоритет 2030»: «Система мониторинга и управления распределительными сетями на основе интеллектуальных систем учёта».