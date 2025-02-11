В МЭИ прошла конференция «Подготовка высококвалифицированных кадров для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации»

11 февраля 2025 года в НИУ «МЭИ» прошла конференция «Подготовка высококвалифицированных кадров для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации» с участием Председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В основу конференции легли вопросы расширения взаимодействия между высшими учебными заведениями и работодателями, а также вопросы перехода к новой системе образования.

«В условиях стремительных изменений в технологической сфере и глобальных вызовов, перед которыми стоит наша страна, крайне важно, чтобы образовательные учреждения не только адаптировались к новым требованиям, но и активно формировали кадровый потенциал, способный обеспечить технологический суверенитет Российской Федерации. Мы должны работать в тесном сотрудничестве с работодателями, чтобы наши выпускники были готовы к реальным вызовам и могли внести значимый вклад в развитие экономики страны», — рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

В рамках пленарного заседания и рабочих секций конференции были произведены разборы ключевых моментов Постановления Правительства РФ от 27 апреля 2024 г. № 555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», роли образовательных учреждений и опыта организаций в реализации целевого обучения. Модератором заседания выступил президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России» Аркадий Замосковный.

Также компании-партнёры рассказали об успешной работе с университетом. Заместитель директора департамента по кадровому учету и развитию персонала Департамента по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» Виктория Пак объяснила, как системно формируется кадровый потенциал ПАО «РусГидро». Директор по управлению персоналом АО «ОЭК» Алексей Чунтомов на примере сотрудничества с НИУ «МЭИ» рассказал о развитии партнерских отношений АО «ОЭК» с учебными заведениями.

Заместитель директора Административного департамента Министерства энергетики Российской Федерации Татьяна Недашковская рассказала, что система целевого обучения в отрасли утратила изначальный смысл, и необходимо менять подход и условия для подготовки современных кадров.

Участники конференции отметили необходимость дальнейшего развития сотрудничества между учебными заведениями и промышленностью, что позволит подготовить специалистов, способных эффективно решать задачи, стоящие перед страной в условиях современных вызовов.​