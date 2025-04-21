Преодоление языкового барьера в китайском кабельном оборудовании. Реальный опыт российской компании

Одна из главных проблем китайского кабельного оборудования — языковой барьер, который зачастую становится причиной сложного освоения, настройки и ошибок при эксплуатации. Когда есть хотя бы английский язык — это упрощает дело. Но иногда есть только китайский и тогда начинаются проблемы. Особенно остро эта проблема проявляется в технической документации, которая зачастую отсутствует на русском языке или ее перевод через "транслейтор", мягко говоря, никак не помогает разобраться в сути проблемы.

Директор по развитию компании "Полюс Про Инжиниринг» Кирилл Шутов рассказал об этой проблеме и ее решении для популярного оборудования марки SANP. Уже в начале 2025 года командой были был завершен перевод инструкций, схем и интерфейсов, что помогло сделать работу с техникой более понятной и удобной. В результате — современные терминалы управления и документация теперь доступны на русском языке, что значительно повышает уровень безопасности и комфорта операторов. Компания продолжает работать над улучшением переводов, собирает обратную связь и внедряет новые решения, чтобы сделать работу с китайским оборудованием максимально удобной.

При этом, несмотря на успехи, вопросы и трудности остаются: необходимость постоянного совершенствования переводов, внедрение технологических обновлений и поддержка пользователей. В статье вы найдете подробный рассказ о целях и планах «Полюс Про Инжиниринг», а также о том, как именно собирают и реализуют предложения клиентов.