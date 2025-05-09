Кабельная промышленность в годы Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг.. Проект «Кабель Победы»

В журнале "Кабели и Провода" и на RusCable.Ru опубликована статья Е.Б. Васильева "Кабельная промышленность в годы Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг." с историческим очерком кабельной промышленности времен ВОВ. Статья представляет интерес для широкого круга читателей и тех, кто интересуется кабельной промышленностью.

Статья публикуется в рамках специального проекта RusCable.Ru "Кабель Победы" . Мы продолжаем собирать тематические публикации кабельной промышленности военных лет, а в период празднования Дня Победы в эфире Kabel.FM каждый час звучат сводки с фронта — записи радивыступлений Юрия Левитана. В рамках проекта запущено и две онлайн-экспозции в музее кабельной промышленности, который был создан при поддержке Ассоцации "Электрокабель".

До Великой Отечественной войны в СССР существовало пять кабельных заводов, при чём все они были построены ещё до революции 1905 года. Кабельная промышленность до войны выпускала широкую номенклатуру кабельных изделий. Это силовые кабели с бумажно-пропитанной изоляцией на 10–35 кВ, кабели с резиновой изоляцией широкой номенклатуры, кабели телефонные, провода для авиации и морского флота, кабели дальней связи, эмалированные провода и обмоточные провода. Многие кабели и провода не уступали лучшим зарубежным аналогам. Развивалась страна, укреплялась промышленность, СССР стал уверенно завоёвывать политические позиции в мире. И тут война! Она как вихрь ворвалась в мирную жизнь советских людей.

Оборонной промышленности и фронту для организации обороны страны понадобилось много кабельной продукции, прежде всего полевых кабелей, телефонных кабелей, кабелей для авиации, танкостроения и морского флота. Руководство страны, видя скорость наступления немецких войск, понимало, что надо эвакуировать промышленность в глубь страны – на Урал, в Сибирь и в Среднюю Азию.

Узнайте больше о том, как кабель помогал защищать Родину и приближал победу в спецпроекте "Кабель победы"