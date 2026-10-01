Кто останется тянуть кабель? Реформа провайдеров может изменить рынок связи

Минцифры обсуждает новые правила лицензирования операторов связи. Среди возможных требований называют стоимость лицензии до 10 млн рублей для интернет-провайдеров, собственные средства от 100 млн рублей и подключение к СОРМ до начала работы. Окончательные параметры реформы пока не утверждены, но рынок уже оценивает последствия.

По прогнозам отраслевых объединений, под ударом могут оказаться тысячи небольших провайдеров в 27 регионах. Возможные изменения затронут не только операторов и их абонентов, но также региональные дата-центры, IT-компании и кабельную отрасль.

RusCable.Ru в новой статье «Кто будет тянуть кабель?» разбирается, кто сегодня строит сети в малых городах и посёлках, смогут ли крупные компании заменить местных операторов и что произойдёт со спросом на кабель, если небольшие провайдеры начнут откладывать развитие инфраструктуры.