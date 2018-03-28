Испытательный центр ОКБ "Гамма" получил официальное признание VDE

Испытательный центр ОКБ "Гамма" (входит в Группу компаний "Специальные системы и технологии") получил официальное признание Института испытаний и сертификации VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik Testing and Certification Institute).

VDE — это система сертификации международного стандарта, разработанная немецкой Ассоциацией электротехники, электроники и информационных технологий. Организация занимается научной деятельностью, разработкой промышленных стандартов и проведением испытаний продукции в области электротехники, электроники и информационных технологий.

Получение ОКБ "Гамма" официального признания VDE говорит о высоких уровнях технической оснащенности лаборатории и квалификации персонала. Эксперты из немецкой ассоциации провели аудит оборудования испытательного центра компании, методик проверок и компетенции сотрудников. Они убедились, что все проводимые в будущем испытания на базе ОКБ "Гамма" будут иметь то же качество, как и испытания, проводимые в Институте VDE.

Благодаря полученному заключению компания может организовывать сертификацию VDE саморегулирующихся нагревательных кабелей по упрощенной схеме. Это позволит ОКБ "Гамма" проводить испытания международного уровня на собственной площадке, что снизит часть затрат на сертификацию при одновременном гарантированном выполнении стандартов VDE.

Испытательный центр ОКБ "Гамма" не имеет аналогов в России. Он был создан в рамках локализации в нашей стране полного цикла производства проводящих пластмасс и саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей на их основе. Выпуск уникальной продукции начался в 2016 году на базе предприятий в г. Ивантеевке Московской области. Вторая очередь инвестпроекта по расширению производства получила льготный займ от Фонда развития промышленности. Также ОКБ "Гамма" получила субсидию от Минпромторга РФ на компенсацию части затрат на производство пилотной партии высокотемпературного саморегулирующегося нагревательного кабеля.

