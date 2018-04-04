ТЦ "Персей для детей" горел на востоке Москвы

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4 апреля 2018, 14:36
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
В результате пожара в московском торговом центре "Персей для детей" погиб один человек.
"Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось", — сообщили ТАСС в службе скорой помощи.
Глава ГУ МЧС Москвы Илья Денисов уточнил, что погибший являлся сотрудником торгового центра. Кроме того, по его словам, пострадали трое спасателей.
Сообщение о пожаре в "Персее", расположенном на Малой Семеновской улице, поступило в экстренные службы в 12:32. Возгорание началось на четвертом этаже, однако из-за сложной планировки здания пожарным не сразу удалось найти источник огня.
Из здания оперативно были эвакуированы 600 человек, еще 20 человек спасены пожарными. В настоящее время возгорание ликвидировано, площадь пожара составила 80 квадратных метров, рассказали в штабе пожаротушения.