МЧС России и уральские энергетики заключили соглашение о взаимодействии для предотвращения ЧС

Главное управление МЧС России по Свердловской области и ОАО "МРСК Урала" подписали соглашение о взаимодействии, направленное на предотвращение чрезвычайных ситуаций при технологических нарушениях на энергообъектах Свердловской и Челябинской областей. Документ предусматривает тесное информационное сотрудничество сторон.

Соглашение нацелено также на привлечение широкого круга специалистов для оперативной помощи населению и обеспечению энергобезопасности.

Предмет соглашения - полноценный информационный обмен, проведение совместных тренировок. При этом контроль и анализ состояния энергетической безопасности населения сохраняется за службами МЧС России.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев и первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО "МРСК Урала" Владимир Болотин, поставив подписи под Соглашением, обменялись рукопожатиями и пожелали друг другу успехов в решении вопросов во благо безопасности уральцев.

Как отметил Виктор Теряев, подписание данного Соглашения будет способствовать повышению оперативности и эффективности принятия мер реагирования при возникновении возможных энергоаварий, ЧС природного и техногенного характера и иных нештатных ситуаций. А совместная работа энергетиков и сотрудников МЧС России позволит еще плотнее осуществлять работу по профилактике электротравматизма, в том числе среди детей и подростков.