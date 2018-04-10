В 2018 году Смоленскэнерго установит 2615 птицезащитных устройств на воздушных линиях электропередачи

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" уделяет особое внимание обеспечению экологической безопасности производственной деятельности. Одним из направлений Программы реализации экологической политики, которая выполняется в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, является обеспечение безопасности объектов животного мира.

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства воздушные линии электропередач от 6 кВ и выше должны оснащаться специальными птицезащитными устройствами. Для реализации данного требования в 2017 году филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" провел работы по установке 1232 (из них 159 на линиях 6-10кВ и 1073 на линиях 35 кВ и выше) птицезащитных устройств на изоляторах опор воздушных линий электропередачи 6 кВ и выше, что на 78% больше, чем было в 2016 году. В 2018 году Смоленскэнерго планирует установить 2615 птицезащитных устройств.

Цель мероприятий, проводимых энергетиками Смоленскэнерго, - обеспечить охрану птиц при эксплуатации ЛЭП, сохранить биологическое разнообразие на территории области. Специалисты филиала в числе первых среди регионов Центральной России начали работу по установке птицезащитных устройств, ведь на территории области расположен Национальный Парк "Смоленское Поозерье", где обитают 190 видов птиц, в том числе и редких, занесенных в Красную книгу России и других стран мира. Здесь Демидовским районом электрических сетей филиала за 2015-2017 года было установлено 87 птицезащитных устройств.

Не менее важным направлением по обеспечению безопасности объектов животного мира является применение самонесущих изолированных проводов, так же они позволяют повысить надежность и снизить зону вырубки просеки.