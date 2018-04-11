Специалисты Славянских электросетей приступили к ремонту объектов распредсети в населенных пунктах Темрюкского района

Специалисты филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети в рамках ремонтной программы 2018 года запланировали проведение капитального ремонта ряда энергообъектов в поселках Таманский и Прогресс Темрюкского района. Планируется выполнить техническое обслуживание 19 трансформаторных подстанций и обрезку древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах ВЛ. На ремонт энергообъектов направлено около 1,4 млн рублей.

В поселке Таманском запланирован капитальный ремонт линий электропередачи 10 кВ с заменой провода общей протяженностью 15,4 км, техобслуживания трансформаторных подстанций и обрезка растительности в охранной зоне распределительной сети.

В поселке Прогресс энергетики выполнят капитальный ремонт двух линий электропередачи низкого класса напряжения и произведут расчистку трасс.

- Проводимые мероприятия по ремонту существующего основного и вспомогательного энергооборудования – это ежегодные мероприятия, которые утверждены планом годовой ремонтной программы, осуществляются в соответствии с утвержденной периодичностью и призваны обеспечить надёжность энергоснабжения потребителей, - отметил начальник Темрюкского РЭС Игорь Часовских. – Графики ремонтов планируются таким образом, чтобы минимизировать неудобства для потребителей. Кроме того, в случае возникновения технологических нарушений мы стараемся максимально оперативно реагировать на обращения жителей и устранять нарушения.

Значительный объем запланированных ремонтных работ будет выполнен собственными силами − без привлечения подрядных организаций.