Нормализована ситуация с отклонениями частоты в энергосистеме континентальной Европы

В период с середины января по начало марта в объединенной энергосистеме континентальной Европы наблюдались существенные отклонения от плановых перетоков мощности, вызванные недостатком передаваемой мощности из операционной зоны, включающей энергосистемы Сербии, Македонии, Черногории (Serbia, Macedonia, Montenegro – SMM block), и особенно из зоны Косово - Сербия. Объем недопоставленной электроэнергии за этот период составил 113 ГВт*час.

Отклонения от плановых поставок привели к небольшому снижению электрической частоты, что повлияло на работу электронных часов (отставание на 5 минут), точность хода которых определяется частотой электрического тока в энергосистеме, а не кварцевым кристаллом.

Европейские системные операторы и ENTSO-E составили план компенсационных мероприятий, позволивших исправить текущую ситуацию и осуществлять коррекцию электрического времени энергосистемы континентальной Европы в дальнейшем. Так в марте был увеличен объем включенной генерирующей мощности и обеспечено поддержание средней частоты на уровне 50,01 Гц.

Предпринятые меры являются первым шагом на пути решения возникшей проблемы. Второй шаг – разработка плана возмещения недопоставленной электроэнергии и возвращения к плановому режиму работы. ENTSO-E продолжит оказание помощи всем сторонам, которых затронула данная ситуация, и поможет властям Сербии и Косово в заключении долгосрочного соглашения в области энергетики, чтобы в дальнейшем избегать подобных ситуаций.