На Саратовской ГЭС завершена модернизация гидроагрегата и замена всех силовых трансформаторов

На Саратовской ГЭС завершилась модернизация десятого по счету гидроагрегата из 24 установленных на станции. Новая гидротурбина со станционным номером 21 на 10% мощнее предыдущей, отличается высокой надежностью, безопасностью и соответствует всем современным экологическим требованиям.

В настоящее время на ГЭС в рамках программы комплексной модернизации РусГидро ведутся работы по реконструкции еще двух гидроагрегатов. В ближайшие несколько лет на станции будут заменены все гидротурбины, выработавшие свой ресурс. В результате мощность Саратовской ГЭС увеличится до 1505 МВт. Используемые на гидростанции поворотно-лопастные турбины являются крупнейшими по своим размерам в России: рабочие колеса имеют диаметр 10,3 метра, а вес полностью собранного колеса - 314 тонн.

Одновременно на Саратовской ГЭС завершились начатые в 2009 году работы по замене всех 9 силовых трансформаторов. Это позволило обеспечить выдачу в энергосистему повышенной мощности и дополнительной выработки электроэнергии станции.

Программа комплексной модернизации генерирующих объектов Группы "РусГидро" утверждена на 2012-2025 годы. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка РусГидро. Это позволит переломить тенденцию старения основного генерирующего оборудования путем обновления генерирующих мощностей, снизить эксплуатационные затраты за счет уменьшения объемов ремонтов и автоматизации процессов. Реализация Программы позволит увеличить установленную мощность электростанций компании на 779 МВт, планируемый прирост выработки составит 1375,6 млн кВт·ч в год. Замена устаревшего оборудования является важнейшим фактором повышения надежности и безопасности электростанций РусГидро.