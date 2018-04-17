На обогатительной фабрике Учалинского ГОКа заменили гидроциклонную установку

В отделении доизмельчения обогатительной фабрики Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) провели модернизацию узла доизмельчения шаровой мельницы №5, установив насос-гидроциклонную установку большей производительности. После проведения пробных пусков оборудование введено в эксплуатацию.

"В результате мы увеличим измельчение вкрапленных руд на 5-6%. Это позволит улучшить раскрытие медных и цинковых минералов от вмещающей породы и, соответственно, повысить извлечение металлов в концентраты", – говорит начальник главного корпуса обогатительной фабрики Сергей Саломатов.

В гидроциклонной установке происходит классификация рудного материала: измельченная до состояния муки руда разделяется на мелкие и крупные частицы. Частицы тонкого класса отправляются на флотацию, а более крупного – возвращаются в мельницу на доизмельчение.

Замена оборудования была проведена в рамках технического перевооружения обогатительной фабрики. В настоящее время специалисты отлаживают технологический режим работы насос-гидроциклонной установки. В ближайшее время на фабрике приступят к аналогичной работе в первой секции рудного цикла, с которого начинается процесс обогащения. Общая стоимость оборудования составит порядка 30 миллионов рублей.