Всероссийской совещание по итогам прохождения ОЗП 2017-2018 годов

27 апреля в Москве под руководством министра энергетики РФ Александра Новака состоялось Всероссийское совещание "Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2017–2018 годов". Представители отраслевого портала RusCable.Ru приняли участие в мероприятии.

"По итогам осенне-зимнего периода энергосистема России прошла максимумы нагрузок в штатном режиме. Была обеспечена надежная работа электростанций и сетевого комплекса, сохранялся необходимый резерв генерирующих мощностей и пропускной способности линий электропередач", – сказал глава Минэнерго. Министр отметил, что в целом не было зафиксировано аварий со значительными последствиями, в том числе на крупных объектах генерации, а уровень выполнения планов ремонтов в 2017 году достаточно высок и составил порядка 95%.

Среднее время устранения аварий при массовом нарушении электроснабжения снизилось в истекшем осенне-зимнем периоде на 36 минут, до 22 часов 35 минут, а общее число отключенных потребителей снизилось на четверть - до 657 тысяч. "Это свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении - повышения надежности электроснабжения потребителей, а также о высоком уровне подготовки и оснащенности оперативного и ремонтного персонала организаций сетевого комплекса", – сказал министр. Средняя длительность отключений снизилась с 1 часа 41 минуты до часа, при том, что нормативные требования по надежности электроснабжения потребителей устанавливают, что единичные перерывы в электроснабжении не должны превышать 24 часа, а суммарно не могут быть более 72 часов в течение года.

При этом количество аварий, приведших к отключению потребителей на мощность 10 МВт и более, в ОЗП 2017-2018 гг. увеличилось на 5,7% по сравнению с 2016 годом, но число системных аварий с обесточиванием потребителей на 100 МВт и более сократилось с 17 в 2016 году до 15 в прошедшем году. Количество системных аварий, при которых происходило выделение энергорайонов на изолированную работу, при этом выросло с 11 до 13. Число аварий со снижением генерирующей мощности сократилось с 17 до 15.

Причинами системных аварий в 2017 году являлись: неправильная работа устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) — 51,1% случаев, повреждение оборудования электростанций и подстанций — 25%, повреждения на воздушных линиях электропередачи — 20,5%, а также неправильные действия оперативного персонала — 3,4%.

До июля энергетики должны разработать и утвердить программы повышения надежности электроснабжения и передать их в федеральное ведомство.

Минэнерго в этом году впервые осуществляло расчёт показателей надежности по итогам 2017 года. В новой методике оценки использован двухконтурный подход. Первый контур позволяет проанализировать выполнение прямых показателей оценки выполнения условий готовности объекта к работе в период максимума нагрузок. Во втором контуре используются специализированные показатели, с помощью которых проводится оценка достоверности сведений, представленных компанией, определяются риски. Принципы риск-ориентированной модели, использованной в новой методике, позволяют оценивать готовность к отопительному сезону на основании уже представляемых компаниями отчетных данных с применением четких и понятных рассчитываемых критериев. Эта методика вступит в силу с 1 июля 2018 года.

"Ежегодно перед ОЗП я подписываю приказ о мероприятиях, направленных на устранение недостатков, но он не исполняется в полном объеме, – подчеркнул министр энергетики России Александр Новак. – Хочу обратить внимание этих компаний, что выполнение данных мероприятий - это специализированный индикатор, который будет оцениваться при подготовке к следующему осенне-зимнему периоду".

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Липатов в ходе своего доклада отметил проблему с резервами мощностей. "Только за период с 2010 по 2016 годов, согласно актам по технологическому присоединению, потребители получили мощность, равную 65 тысячам МВт, при этом фактическое потребление составляет 7,5, что соответствует только 12% от максимально заявленной. Инфраструктура используется нерационально, по стране простаивает до 60% электросетевых мощностей, а ряд потребителей, особенно некоторые крупные предприятия, годами не используя заявленные мощности, не имеют стимула возвращать ненужные резервы в государственный оборот, поскольку эта мощность для потребителя ничего не стоит. [...] Для исправления сложившейся ситуации в феврале Минэнерго во второй раз внесло в Правительство проект постановления по вопросам определения обязательств потребителей по оплате услуг по передаче электроэнергии с учетом оплаты резервируемой максимальной мощности", - сказал г-н Липатов.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Сергей Есяков в ходе своего выступления отметил, что хотя в прошлом году и были приняты 6 федеральных законов, касающихся энергетики, в том числе и закон об альтернативной котельной и лицензировании энергосбытовой деятельности, вызвавший немало дискуссий, практическое их воплощение оставляет желать лучшего. "Прошло уже достаточно времени после принятия этих законов, но реального движения именно со стороны Правительства в части их практического внедрения в нашу энергетическую практику незаметно, кроме как утверждения соответствующих дорожных карт. А ведь когда эти документы принимались, мы все говорили об их необходимости и быстром утверждении", – сказал он.

Председатель Правления АО "Системный оператор Единой энергетической системы" Борис Аюев выступил с докладом о режимно-балансовой ситуации в ЕЭС России в прошедший осенне-зимний период (ОЗП) и задачах по подготовке к следующему ОЗП. Он обратил внимание на то, что в Крымской энергосистеме сохраняется напряженная режимно-балансовая ситуация из-за отсутствия резервов мощности. В течение ОЗП команды на перевод потребителей на децентрализованное электроснабжение отдавались 31 раз. Однако эффективность этих команд из-за невключения части оборудования составила всего 31 %, отметил он. Также начата работа по подготовке к проведению натурных испытаний функционирования Калининградской энергосистемы в полностью изолированном режиме.

Г-н Аюев сообщил, что с начала 2018 года Системный оператор уже обеспечил ввод в эксплуатацию около 2,9 ГВт генерирующих мощностей в целом по ЕЭС России, крупнейшие из которых — блок 1100 МВт на Ростовской АЭС, блок 1198,8 МВт на Ленинградской АЭС и две ПГУ на Затонской ТЭЦ общей установленной мощностью 546 МВт. До конца года предстоит ввести еще более 3 ГВт генерации и несколько объектов магистральной сетевой инфраструктуры 330–500 кВ, включая один объект 750 кВ — линию электропередачи Белозерская – Ленинградская.

Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алёшин сообщил, что 38% аварий на объектах электроэнергетики в минувшем ОЗП произошли из-за снижения надежности энергосистемы, а 35% аварий были связаны с нарушением работы средств связи, остальные произошли по другим причинам. При этом количество аварий снижается и снижается уровень травматизма на них. "Особое внимание следует обратить на обеспечение безопасности при проведении работ по монтажу, демонтажу, замене и ремонту энергооборудования — на этих работах наиболее часто происходят несчастные случаи", – сказал г-н Алёшин.

Ростехнадзор начал осуществлять риск-ориентированный подход с 2014 года. И уже разработан проект перевода надзора в электроэнергетике на этот подход. Периодичность проверок в период строительства будет зависеть от присвоенной объекту категории риска, а основной упор ведомство будет делать на профилактику нарушений.

Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский в ходе выступления отметил, что благодаря новым подходам к подготовке и управлению энергообъектами сетевой инфраструктуры в период пиковых нагрузок холдингу, не взирая на рост числа опасных метеоявлений, удалось качественно улучшить показатели надежности электроснабжения. Удельная аварийность в ОЗП 2017/2018 гг. снизилась на 9% по сравнению с прошлым периодом, средняя длительность перерывов электроснабжения при технологических нарушениях сократилась на 19%, а среднее время восстановления электроснабжения составило 2,8 часа против 3,5 часов годом ранее. "Все реализованные специалистами "Россетей" меры позволили электросетевому комплексу решить ключевую задачу по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей во всех регионах присутствия без оглядки на внешние факторы", – сказал глава Россетей.

Г-н Ливинский также заявил, что объем финансирования ремонтной программы 2018 года составит порядка 64 млрд. рублей, что на 5% больше бюджета прошлого года. На выделенные средства компании группы "Россети" планируют отремонтировать более 178 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, выполнить расчистку и расширение от древесно-кустарниковой растительности более 135 тыс. га просек воздушных линий, выполнить капитальный ремонт 37 тысяч трансформаторных подстанции.

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров в своём выступлении отметил, что удельная аварийность [количество аварий на условную единицу обслуживаемого оборудования, - RusCable.Ru] в Единой национальной истерической сети, оператором которой является ФСК ЕЭС, снизилась в завершившемся ОЗП на 18% к аналогичному периоду 2016-2017 годов. Общее количество аварий на подстанциях и воздушных линиях компании сократилось на 16,4%.

"Для нас завершение одного ОЗП – это начало подготовки к следующему. До 1 октября основные работы должны быть завершены", – сообщил г-н Муров. Финансирование начавшейся ремонтной программы 2018 года увеличится почти на 9% и составит 12,5 млрд рублей. Наибольший объем инвестиций в ремонты запланирован в Сибири и Центральной России. В 2018 году ФСК ЕЭС в рамках инвестиционной программы также завершит мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения потребителей. В их числе макропроект усиления связей энергосистем Северо-Запада и Центра, присоединение изолированных энергорайонов Якутии к ОЭС Востока, строительство двух новых подстанций 220 кВ в Краснодарском крае, возведение ЛЭП 500 кВ "Невинномысск – Моздок" с подстанцией "Моздок" и другие.

На совещании выступил и генеральный директор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов. В своей речи он особо выделил проблемы теплоснабжения. Одна из них — фактическая неготовность муниципалитетов и потребителей к зиме при наличии выданных паспортов готовности. Также все острее стоит вопрос износа теплосетевой инфраструктуры и растущих по этой причине угроз нарушения теплоснабжения в холода. Причина технической деградации теплоснабжения, по словам г-на Кузнецова, кроется в сложившейся за последние 20 лет системе тарифного регулирования, где, одной стороны, отрасль становится заложником политических процессов, а, с другой стороны, энергетики разучились работать над издержками, потому что даже если удастся сэкономить, на следующий год экономию вырежут из тарифа.

В дополнение генеральный директор СГК подчеркнул, что до сих пор не готовы все подзаконные акты, необходимые для перехода на новую модель рынка, что препятствуют внедрению тарифа "альтернативной котельной" даже в тех муниципалитетах, которые выразили заинтересованность в нём.

В рамках совещания наградили ведомственными наградами работников ТЭК России.