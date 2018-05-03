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Отраслевые новости: Энергетика

Отопительный сезон во Владимире завершен

Отопительный сезон во Владимире завершен

3 мая 2018, 12:42
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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1 мая Владимирский филиал "Т Плюс" перевел систему теплоснабжения областного центра на летний режим работы.

Это связано с завершением отопительного сезона в областном центре. Соответствующее постановление было подписано главой администрации г. Владимира Андреем Шохиным в связи с установившейся среднесуточной температурой выше +8 С̊.

Минувший осенне-зимний период Владимирский филиал прошел без серьезных сбоев в теплоснабжении города. Такой положительный результат, во многом, был достигнут благодаря успешно проведенной ремонтной кампании. В этом году перед специалистами компании стоит задача не только качественно подготовить все объекты к новому отопительному сезону, но и выполнить работы в максимально сжатые сроки, для того, чтобы снизить сроки отключения горячего водоснабжения.

Компания: ПАО "Т Плюс"

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