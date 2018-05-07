Задолженность коммунального предприятия ставит под удар энергобезопасность Няндомского района

В Няндомском районе Архангельской области в связи с ростом задолженности ООО "Грата" за электроэнергию и нежеланием местных властей решать проблему сложилась ситуация, которая может привести к негативным последствиям для всего муниципального образования.В сентябре 2017 года ООО "Грата" выиграло конкурс на право заключения концессионного соглашения на обслуживание системы коммунальной инфраструктуры: объектов водоснабжения, водоотведения, в том числе очистка сточных вод, прием и транспортировка сточных вод, расположенных на территории МО "Няндомское". Планируемый объем инвестиций составляет 858 млн рублей, срок концессионного соглашения - 15 лет. С 22 января 2018 года предыдущие организации, занимавшиеся эксплуатацией этих объектов, ООО "Водоканал" и ООО "Биоресурс", прекратили производственную деятельность. Со следующего дня объекты водоснабжения и водоотведения перешли ООО "Грата".За период с января по апрель текущего года предприятие не произвело ни одной платы за поставленные ресурсы в адрес ОЭД "Энергосбыт" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети"). По состоянию на 4 мая задолженность за электроэнергию составляет 4,7 млн руб. и продолжает увеличиваться. Сложившаяся ситуация ставит под угрозу надежность, бесперебойность и качество поставок электроэнергии. Между тем, по данным гарантирующего поставщика, ООО "Грата" до настоящего времени не направило документы для получения тарифа. Счета за январь-апрель 2018 года за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения потребителям не выставлены. Общество представило в Плесецкое межрайонное отделение ОЭД "Энергосбыт" график погашения задолженности за энергоресурсы в сумме 2 млн рублей на период май-июль 2018 года. При этом источники финансирования в документе указаны не были, в связи с чем гарантирующий поставщик принять условия ООО "Грата" отказался.С руководителями предприятия неоднократно проводились совещания, однако с их стороны отсутствует понимание необходимости в срок и в полном объеме осуществлять оплату за потребленную электрическую энергию. В адрес главы Няндомского района направлялись письма о сложившейся ситуации, тем не менее мер никаких предпринято не было. Более того, на совещании Председатель муниципального совета - руководитель Няндомского муниципального образования В.А. Коновалов обвинил ОЭД "Энергосбыт" в нагнетании обстановки. При этом, несомненно, что ООО "Грата" несет высокую социальную нагрузку - от ее действий, в том числе по оплате электроэнергии, зависит комфорт жителей Няндомы.В связи с бездействием руководства предприятия, администрации района, а также в связи с тем, что ООО "Грата" относится к объектам, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям, ОЭД "Энергосбыт" вынуждено продолжать отпуск электрической энергии, однако будет искать все возможные пути выхода из сложившейся ситуации, ведь ежемесячный прирост задолженности предприятия составляет более полутора миллионов рублей.Так, гарантирующий поставщик по своей инициативе вынес вопрос на обсуждение в рамках заседания межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и управляющих организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями, прошедшей в конце марта в Правительстве Архангельской области. По итогам мероприятия ООО "Грата" было поручено представить в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области полный комплект документов для установления тарифа в срок до 13 апреля, а также погасить в полном объеме задолженность перед МРСК Северо-Запада в срок до 1 мая. На администрацию Няндомского района и Агентство по тарифам и ценам Архангельской области была возложена обязанность обеспечить контроль за получением ООО "Грата" тарифа на оказываемые услуги (водоснабжение, водоотведение). Поручения МВК Обществом выполнены не были. Новое заседание комиссии состоится в текущем месяце.ОЭД "Энергосбыт" продолжает работу по урегулированию положения всеми законными способами: в ООО "Грата" направлено уведомление о необходимости предоставить план мероприятий по обеспечению готовности к введению в отношении энергопринимающих устройств компании ограничения режима потребления электроэнергии. Также подготовлено обращение в прокуратуру Няндомского района. Кроме того, вся задолженность будет взыскиваться в судебном порядке.