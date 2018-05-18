Стал известен новый состав Правительства РФ

Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового Правительства.

В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации Новак Александр Валентинович назначен Министром энергетики Российской Федерации.

В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович назначен Министром промышленности и торговли Российской Федерации.

В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации Носков Константин Юрьевич назначен Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации*.

Полный список назначений доступен на сайте Президента России.

*Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации создано 15 мая 2018 года указом Президента Российской Федерации №215 на базе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

