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Отраслевые новости: Россия

Стал известен новый состав Правительства РФ

Стал известен новый состав Правительства РФ

19 мая 2018, 11:06
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, МИНКОМСВЯЗЬ, МИНЭНЕРГО

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Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового Правительства.

В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации Новак Александр Валентинович назначен Министром энергетики Российской Федерации.

В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович назначен Министром промышленности и торговли Российской Федерации.

В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации Носков Константин Юрьевич назначен Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации*.

Полный список назначений доступен на сайте Президента России.

*Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации создано 15 мая 2018 года указом Президента Российской Федерации №215 на базе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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