Стал известен новый состав Правительства РФ

V международная научно-практическая конференция
"Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве"
19 мая 2018, 11:06
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, МИНКОМСВЯЗЬ, МИНЭНЕРГО
Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового Правительства.
В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации Новак Александр Валентинович назначен Министром энергетики Российской Федерации.
В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович назначен Министром промышленности и торговли Российской Федерации.
В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации Носков Константин Юрьевич назначен Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации*.
Полный список назначений доступен на сайте Президента России.
*Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации создано 15 мая 2018 года указом Президента Российской Федерации №215 на базе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.