Россия и Египет подписали соглашение о создании российской промышленной зоны в Египте

23 мая в Москве состоялось 11-е заседание Совместной Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и Министра торговли и промышленности Египта Тарика Кабиля.

Стороны выразили единодушное мнение о том, что российско-египетские торгово-экономические, промышленные и инвестиционные связи имеют большой потенциал, и в настоящее время складываются благоприятные условия для его полноформатной реализации. Отмечен рост товарооборота между Россией и Египтом, который увеличился в 2017 году на 62% (до 6,7 млрд долларов США), а в первом квартале 2018 года на 75% (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).

В ходе заседания обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области атомной энергетики, в частности, по проекту строительства по линии ГК "Росатом" первой в Египте АЭС российского дизайна. Речь также шла о поставках сельскохозяйственной продукции, железнодорожного машиностроения, в том числе по проекту поставки для Египетских национальных железных дорог 1300 пассажирских вагонов по линии ЗАО "Трансмашхолдинг", авиационной промышленности, реконструкции и модернизации объектов для хранения и переработки зерна в Египте, модернизации Хелуанского металлургического комбината.

В своем выступлении Денис Мантуров отметил: "Между нашими странами никогда не было вакуума общения и взаимопонимания. В самых сложных ситуациях и смелых начинаниях Россия всегда была рядом с Египтом и чувствовала его взаимную поддержку. Если говорить о промышленности, то до 1972 года наша страна построила в Египте 197 предприятий. Широко известны такие успешные проекты, как Асуанский гидроэнергетический комплекс, алюминиевый завод в Наг-Хаммади, Александрийская судоверфь, Хелуанский металлургический комбинат и многие другие. Больше мы создали только в Китае, и других таких крупных примеров нет. Сегодня имеется предметная возможность для возврата к былой динамике сотрудничества".

Говоря о совместной промышленной кооперации, глава египетской делегации также отметил рост товарооборота между Россией и Египтом. "Мы будем стараться увеличивать товарооборот и призываем российский и египетский бизнес работать совместно, что позволит выходить на экспортные рынки третьих стран. Египет также надеется на расширение сотрудничества в научно-технической сфере", - подчеркнул Тарик Кабиль.

Итогом работы 11-го заседания Комиссии стало подписание ряда важных документов в области развития торгово-экономических, промышленных и инвестиционных связей между Россией и Египтом, а именно:

- Итогового Протокола 11-го заседания Совместной Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству;

- Меморандума о взаимопонимании по реализации проекта "Комплексная модернизация инфраструктуры зерновой, молочной и хлебопекарной промышленности Арабской Республики Египет с участием российских промышленных компаний" между Минпромторгом России, АО "Российский экспортный центр", Министерством военной промышленности Египта и Министерством снабжения и внутренней торговли Египта;

- Меморандумов о взаимопонимании по проекту создания в России египетских логистических центров между Ассоциацией египетских экспортеров "Эксполинк", Торговым домом "Африка", Евразийским Деловым Союзом и Группой компаний "Антарес".

Отдельно необходимо отметить подписание Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской Республики Египет о создании и обеспечении условий деятельности Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет, которое стало важной вехой в контексте развития всего комплекса двусторонних отношений.

Реализация данного проекта активизирует продвижение российского высокотехнологичного несырьевого неэнергетического экспорта на емкие рынки Ближнего Востока, Африки, Европы и Латинской Америки, а также внесет перспективный вклад в развитие египетской экономики.

"Сегодня нами был сделан очередной важный шаг в направлении дальнейшего укрепления партнерских отношений между Россией и Египтом. Мы подтвердили приверженность текущим взаимовыгодным проектам и договорились о реализации новых инициатив, направленных на обеспечение более тесного взаимодействия по актуальным направлениям двустороннего сотрудничества. Уверен, что при активной поддержке руководства наших стран, все они будут реализованы", - отметил Денис Мантуров.