Открыта регистрация и прием докладов на конгресс "Электромонтаж-2018. Стандарты качества"

Открыта регистрация и прием докладов на третий всероссийский конгресс "Электромонтаж-2018. Стандарты качества".

Регистрация

Третий год подряд площадка является основной для обсуждений насущных вопросов при проведении монтажных работ. В конгрессе участвуют законодательные и исполнительные органы власти, ведущие предприятия страны, работающие и проводящие порою уникальные электромонтажные работы в разных средах, институты и проектные организации, а также производители электротехнической продукции, монтажных систем и компании оказывающие услуги по проведению электромонтажных работ.

В этом году оргкомитет уделяет внимание стандартам качества. Именно стандарты позволяют определить качество продукции и подготовки персонала. Степень квалификации сотрудников при этом, является показателем, от которого зависит эффективность и безопасность системы электроснабжения во время ее эксплуатации. Только высококвалифицированные работники и современное оборудование способны соответствовать современным стандартам качества, обеспечивающим безопасную работу и жизнедеятельность человека. Предприятия, соблюдающие эту политику, несомненно, являются лидерами на своем рынке.

Программа

Тематика мероприятия раскрывает: качество и надежность оборудования, особенности при проведении монтажных, электромонтажных работ и телекоммуникации. Знакомит с современными цифровыми устройствами, опытом работы и технологиями промышленных предприятий. Современной городской инфраструктурой и ЖКХ. Определяет особенности работы на специализированных объектах, сервис и монтаж оборудования, а так же современные подходы, инструменты и технологии при сборке проведении работ. Актуальность и профессионализм вопросов касается строительных и энергетических предприятий промышленности, предприятий ТЭК, промышленных предприятий, объекты социальной инфраструктуры и проектные организации.

Отдельной большой темой будут затронуты вопросы по подготовке кадров. Трудовое законодательство и охрана труда. Кроме того, одной из тем для обсуждения станет поддержка отечественных производителей электротехнической продукции, а также компаний производящих электромонтажные работы.

В рамках мероприятия, параллельно основной дискуссии, пройдут ежегодные соревнования по компетенции электромонтаж крупнейших предприятий страны. В Третьем отраслевом чемпионате примут участие молодые рабочие из таких компаний, как Евраз, Норильский никель, Концерна Росатомэнергоремонт, ОКБМ имени И.И. Африкантова, ВНИИЭФ, ГК ЧТПЗ. На чемпионате будет проведена тренировка основного состава сборной России Worldskills.

Соревнования профессионального мастерства

Почетными гостями конференции и соревнований станут мэтры отечественной энергосистемы. В прошлом разработчики, строители и эксплуататоры энергетических систем и установок всей энергетической системы страны, а так же отдельных крупных промышленных предприятий и предприятий ТЭК.

Целями и задачами конференции являются:

-Выработка предложений по контролю за исполнением работ.

-Выработка предложений по увеличению на рынке и в проектах качественной отечественной продукции.

-Выработка предложений по снижению и борьбе с фальсификатом и контрафактом.

-Современные стандарты качества. Какие они и как стандартизировать продукцию с учетом высокого развития цифровых технологий.

-Увеличение информационной защиты промышленных предприятий и предприятий ТЭК.

-Знакомство потребителей электротехнической продукции с современными отечественными технологиями, монтажными решениями.

-Популяризация внедрения цифровой инфраструктуры и городской среды.

-Современные системы учета и АСКУЭ.

-Стандарты подготовки персонала.

Приглашаем всех желающих к участию в конференции! Участие бесплатное! Регистрация по ссылке.

Заявки по участию с докладами принимаются до 6 июня 2018 г.

Сайт мероприятия.