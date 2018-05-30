Андрей Черезов проконтролировал ход реконструкции Сакской ТЭЦ

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов в рамках визита в Республику Крым посетил с осмотром строительную площадку ТЭЦ "Сакские тепловые сети".

В ходе посещения строительной площадки ТЭЦ "Сакские тепловые сети" проведены рабочие совещания, рассмотрен ход строительства и выполнение соответствующих графиков.

В мероприятиях приняли участие представители Минэнерго России, Минпромторга России, Ростехнадзора, органов исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя, ООО "ВО "Технопромэкспорт", АО "СО ЕЭС", АО "Техническая инспекция ЕЭС", ГУП РК "Крымэнерго", АО "КрымТЭЦ", ГУП РК "Черноморнефтегаз", АО "ОДК" и других заинтересованных организаций.

В настоящее время оборудование Сакской ТЭЦ сформировано и находится

на строительной площадке, закончены строительно-монтажные работы на ГТУ № 1-4, ОРУ-110 кВ, модульной компрессорной станции сжатого воздуха, дымовых трубах котлов утилизаторов, здании паротурбинных установок, блоков отключающей арматуры, резервуаров противопожарного запаса воды, здании паротурбинных установок, объектах СВМ, подводящих газопроводах. На объекте в круглосуточном режиме задействовано 385 человек и более 52 единиц строительной техники.

По итогам осмотра объекта Андрей Черезов отметил удовлетворительный уровень реализации мероприятий по реконструкции Сакской ТЭЦ и указал на недопустимость срыва запланированных сроков, дал соответствующие поручения.