За четыре месяца 2018 года энергетиками филиала "Кировэнерго" пресечено хищение более 2 миллионов кВт*ч электроэнергии

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" продолжается работа по пресечению хищений электроэнергии. С начала года энергетики провели более 1000 рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного потребления. По итогам этой работы пресечено 329 случаев хищения электроэнергии на общий объем 2,82 млн кВт*ч. Ущерб от действий недобросовестных потребителей составил более 2,785 млн рублей.

Рейды, в ходе которых специалисты производят осмотры объектов электросетевого комплекса на предмет незаконных подключений, проверяют корректность работы приборов учета, остаются одним из основных инструментов пресечения хищений электроэнергии. С открытием дачного сезона в филиале "Кировэнерго" активизирована работа по выявлению фактов неучтенного потребления электроэнергии в садовых товариществах и домах с сезонным проживанием. Проводятся проверки дач и гаражей на предмет незаконных подключений к электросетям.

За четыре месяца 2018 года кировские энергетики выявили у недобросовестных потребителей 19 случаев использования "заряженных" приборов учёта, благодаря чему удалось пресечь ежемесячное хищение электроэнергии на общий объем 45 тыс. кВт*ч. Кроме того, за этот период зафиксировано 6 фактов использования неодимовых магнитов, с помощью которых расхитители электроэнергии занижали показания счетчиков.

В настоящее время по всем выявленным фактам незаконного энергопотребления, вмешательства в работу приборов учета энергетиками направлены заявления в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к административной ответственности. Помимо оплаты счета за украденную электроэнергию, сумма которого, как правило, в несколько раз превышает стоимость фактически потребленной электроэнергии, потребители наказываются штрафом. Таким образом, любители мнимой экономии несут серьезное финансовое бремя.

Напомним, что с 1 января 2016 г. ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, устройства и эксплуатации энергопотребляющих установок. Самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. В ряде случаев за хищение электроэнергии предусмотрена уголовная ответственность. Правонарушитель может быть наказан штрафом в размере до 300000 тысяч рублей, принудительными работами либо лишением свободы на срок до двух лет.

Столь жесткие меры вызваны тем, что вмешательство в работу приборов учета и несанкционированное подключение опасно для жизни как самого расхитителя, так и окружающих. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров. Таким образом, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию.

Филиал "Кировэнерго" намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями, и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения "заряженных" счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7(920)05-05-777 в WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/.