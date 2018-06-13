Часть Крыма осталась без света

В Севастополе и Симферополе наблюдаются проблемы с сотовой связью и электроснабжением, сообщает ТАСС. По информации "РИА Новости", в Севастополе не работают банки, терминалы, также нет электричества в торговых центрах и частных домах. Из-за этого на автозаправках и в некоторых домах пришлось запустить дизель-генераторы.

Как уточняет "Интерфакс", света нет и в разных районах Симферополя. Из-за неработающих светофоров в городе образовались пробки.

Как пишет "Крыминформ" со ссылкой на два источника, от энергоснабжения отключена вся территория Крыма. "Лежит все. В причинах разбираемся",— сказал один из собеседников агентства. Второй источник предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым. По словам собеседника ТАСС, авария могла произойти на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае.

По информации “Ъ”, отключение электричества на полуострове произошло примерно в 15:10. Без света остались также Сакский и Черноморский районы.

Получить комментарий в крымском Минэнерго и в "Крымэнерго" пока не удалось.

Коммерсант