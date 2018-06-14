Кафедра "Электрические станции" НИУ "МЭИ" поблагодарила ПАО "МОЭСК" и компанию "Евроконтракт"

Уникальный подарок энергетики столицы сделали студентам НИУ "Московский энергетический институт" (МЭИ).

На кафедре "Электрические станции" НИУ "МЭИ" смонтирована лабораторная установка. Это стало возможным благодаря поддержке со стороны ПАО "Россети", ПАО "МОЭСК" и компании "Евроконтракт", которые для обучения будущих энергетиков подарили вузу, смонтировали и наладили ячейку настоящего комплектно-распределительного элегазового устройства (КРУЭ) 220 кВ.

Ячейка установлена в специально подготовленном павильоне на территории НИУ "МЭИ".

Энергетики филиала ПАО "МОЭСК" "Московские высоковольтные сети", инициаторы передачи ячейки, горячо заинтересованы в качественной подготовке специалистов для работы в отрасли. А реальное современное оборудование поможет студентам в овладении теоретическими знаниями.

ООО "Евроконтракт", обеспечившее проведение монтажных и пуско-наладочных работ оборудования КРУЭ, по словам технического директора компании Александра Баринова, также заинтересовано в повышении практической квалификации выпускников "МЭИ": "Наша компания осуществляет поставку, монтаж и наладку КРУЭ на важнейшие объекты ЕНЭС РФ, и мы хотели бы видеть в выпускниках "МЭИ" специалистов, которые понимают все преимущества этого коммутационного оборудования, знают его конструкцию и особенности эксплуатации".

Заведующий кафедрой "Электрические станции" НИУ "МЭИ", кандидат технических наук профессор Юрий Гусев поблагодарил энергетиков за "огромный вклад и преодоление всех трудностей, возникших в процессе передаче МЭИ такого необычного подарка". Юрий Павлович подчеркнул, что теперь студенты будут изучать работу новейшего энергооборудования не только по учебникам, но и в натуральном виде.