Росатом повысит квалификацию индийских инженеров

6 июня начал работу Центр общего инженерно-технического обучения, организованный АО "НПО "ЦНИИТМАШ" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) и индийской государственной корпорацией Heavy Engineering Corporation Limited (HEC Ltd). Первые 23 инженера из различных регионов Индии приступили к обучению по программе: "Технологии и оборудование для сварки изделий тяжелого и энергетического машиностроения". Занятия будут проходить шесть раз в неделю в течение двух месяцев. Программа включает лекции и практические занятия, по окончании предусмотрены итоговые экзамены.

"ЦНИИТМАШ тщательно подготовился к запуску курса и разработке учебной программы, адаптированной специально для индийской промышленности. Мы надеемся, что слушатели смогут многому научиться благодаря передовому российскому опыту, очень ждем первых результатов. И, конечно, мы хотели бы, чтобы успешная работа над созданием обучающего центра дала старт новым совместным проектам в области инжиниринга и машиностроения", - отметил начальник управления внешнеэкономической деятельности ЦНИИТМАШ Андрей Агеев

В 2018 году специалисты российского института проведут еще восемь курсов: по технологиям сталеплавильного и металлургического передела и электрошлакового переплава, технологиям неразрушающего и разрушающего контроля, конструкции и технологии производства зубчатых передач. Продолжительность каждого составит от одного до четырех месяцев. Программа центра предусматривает регулярное проведение таких курсов, что позволит в перспективе повышать квалификацию работников различных машиностроительных предприятий Индии на регулярной основе.

Heavy Engineering Corporation Ltd – индийская компания с государственным участием, работающая в области тяжелого машиностроения.

Справочно:

Соглашение о сотрудничестве между НЕС Ltd и ЦНИИТМАШ было подписано в декабре 2015 года. Оно предусматривает создание обучающего центра, а также совместную работу в области инжиниринга и создания новых технологий для тяжелого и энергетического машиностроения. Проводить обучение в центре при поддержке коллег из HEC Ltd будут сотрудники ЦНИИТМАШ: директор Сварочно-технологического центра Дмитрий Ходаков и сотрудники института сварки и неразрушающего контроля Владимир Митрофанов, Павел Алексеёнок, Александр Абросин. Для полноценного функционирования центра российскими специалистами разработаны учебные материалы, а госкорпорацией HEC Ltd созданы помещения в городе Ранчи.