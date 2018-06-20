В Китае наблюдается умеренный рост производства алюминия

По данным Национального бюро статистики КНР (NBS), в мае 2018 г. китайские компании произвели 2,79 млн. т алюминия, что на 1,5% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. Среднедневная выплавка металла составила около 90 тыс. т, немного уменьшившись по сравнению с апрельскими 92 тыс. т.

Всего за первые пять месяцев 2018 г. в Китае было получено 13,6 млн. т алюминия, что всего на 1,4% больше, чем в тот же период годичной давности.

Такие низкие темпы роста, очевидно, объясняются деятельностью китайских властей, направленной на снижение уровня загрязнения окружающей среды. Из-за ужесточения экологических нормативов ряд предприятий были вынуждены уменьшить загрузку мощностей прошлой зимой либо вовсе остановиться.

В то же время, китайский экспорт алюминия, наоборот, на подъеме. Как ранее сообщалось, его объем в январе-мае превысил 2,2 млн. т, что на 15% больше, чем год назад, и составил около 16,2% от объемов национального производства.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"