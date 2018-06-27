Школьники столичного региона – призеры Всероссийской олимпиады ПАО "Россети"

По итогам Всероссийской олимпиады школьников, которая проводилась под эгидой ПАО "Россети", трое старшеклассников столичного региона стали призерами и приняли участие в торжественной церемонии награждения. Всего в двух отборочных турах, организованных весной т.г. ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети"), приняли участие свыше 290 старшеклассников из Москвы и Подмосковья.

Одаренных детей наградили министр энергетики РФ Александр Новак, генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский и ректор Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев. Дипломы I степени были вручены Сабине Фирсуниной и Полине Варакута из МБОУ "Лицей города Шатуры", диплом II степени – Никите Морозову, гимназия №2, г.Раменское.

"В планах компании "Россети" совместно с нашими коллегами из ведущих образовательных учреждений продолжить привлекать в электроэнергетику ещё больше одаренных молодых людей. Перед электросетевым комплексом стоит сложнейшая задача построения современной инфраструктуры, отвечающей не только текущим, но и перспективным требованиям к качеству и надежности, и для нас крайне важно вовлекать в эту работу наших будущих специалистов на самых ранних этапах их развития, а им важно видеть цель – работать в нашей группе компаний – и знать, что мы их поддерживаем", - отметил Павел Ливинский.

Ранее по результатам I регионального этапа олимпиады Учебный центр ПАО "МОЭСК" провел церемонию награждения победителей и призеров – школьников столичного региона. В числе лучших оказались 15 учащихся. Для них энергетики организовали экскурсию на объединенный диспетчерский щит и в ситуационно-аналитический центр компании, созданный для координации работ по обеспечению надежным электроснабжением объектов Чемпионата мира по футболу.

Победители и призеры олимпиады из всех регионов России примут участие в энергетической проектной смене в ВДЦ "Орленок".

Справочно:

Олимпиада организована ГК "Россети" как пилотный проект с целью выявления и развития одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению школьников; для повышения мотивации школьников к обучению в образовательных организациях по программам энергетической направленности, а также для привлечения в дальнейшем к работе в отрасли профессионально ориентированной, мотивированной молодежи.