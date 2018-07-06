МРСК Северо-Запада развивает сотрудничество с малым и средним предпринимательством

МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО "Россети") повышает открытость закупочных процедур для представителей малого и среднего предпринимательства. В Санкт-Петербурге энергетики провели День открытых дверей для поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур, представляющих МСП.

Мероприятие посетили руководители более 20 компаний, в том числе производственных предприятий, предлагающих широкий спектр услуг в области энергетики, компаний, занимающихся изготовлением материалов и оборудования для электросетевого комплекса, представители Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" и АО "Корпорация "МСП".

В ходе встречи, прошедшей под председательством заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности МРСК Северо-Запада Владимира Нестеренко, участники рассмотрели актуальные вопросы организации закупочной деятельности, а также основные показатели компании по данному направлению за 2017 год.

Как отметил в своем докладе начальник департамента логистики и МТО Валерий Башмаков, в 1 квартале 2018 г. 82,46 % от фактического объема закупок МРСК Северо-Запада в стоимостном выражении составили закупки у малого и среднего бизнеса. Объем закупок превысил 2,65 млрд рублей. По итогам 2017 года объем закупок, по которым победителями признаны субъекты МСП, составил 12.95 млрд рублей.

В своем выступлении вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Михаил Колесников обратил внимание участников на изменения в законодательстве в области регулирования закупочной деятельности.

- С 1 июля вступил в силу Федеральный закон №505, в соответствии с которым в корне меняется ряд принципиальных положений в области закупочной деятельности. Отдельные его решения вызвали ряд вопросов как у "Россетей", так и у представителей бизнеса. Предстоит сделать многое, чтобы в дальнейшем соответствовать условиям этого закона при проведении торгов, - подчеркнул Михаил Колесников.

В ходе прямого общения стороны уделили особое внимание обсуждению возможностей по участию в закупочных процедурах компаний, недавно начавших свою работу в отрасли. Эффективным форматом в данном случае является оформление заявки коллективного участника - объединения юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки.

Дмитрий Ражев, начальник отдела НИОКР и инноваций МРСК Северо-Запада ответил на вопросы о необходимости обязательной аттестации оборудования для сотрудничества с электросетевой компанией.

По словам, Дмитрия Ражева, в ПАО "Россети" создан механизм по аттестации оборудования, материалов и систем на соответствие отраслевым требованиям качества, а также действующим в компании стандартам и технической политике, включающий независимые лабораторные испытания. При участии в закупочных процедурах, проводимых МРСК Северо-Запада, необходимо представить в составе заявки заключение аттестационной комиссии либо пакет технической документации (протоколы испытаний, сертификаты и т.п.). Если производитель не успел пройти процедуру аттестации, техническая документация будет рассмотрена профильной комиссией МРСК Северо-Запада. В случае решения о допуске к дальнейшему рассмотрению предложений с неаттестованной продукцией, поставщик обязан представить заключение аттестационной комиссии на момент поставки.

Кроме того, в МРСК Северо-Запада ежеквартально организуется корпоративный презентационный день (КПД), направленный на поддержку, развитие и внедрение конкурентоспособных идей, готовых технологий, предлагаемых в области энергетики. На площадке КПД производители и поставщики представляют свою продукцию и инновационные разработки. Информация об условиях участия и тематике предстоящих КПД размещена на интернет-портале: www.mrsksevzap.ru/corporatepresentationday. Также в компании применяется механизм опытной эксплуатации оборудования, позволяющий проверить его в действующих электроустановках на соответствие требованиям и реальным условиям эксплуатации.

Отметим, что МРСК Северо-Запада является одним из лидеров по расширению партнерства с малым и средним бизнесом в закупочной деятельности. Субъекты предпринимательства могут предоставлять практически весь перечень услуг и товаров - от электромонтажных работ до поставки расходных материалов. В компании действует Программа партнерства с АО "Корпорация "МСП". Сегодня в реестре субъектов, присоединившихся к Программе, более 120 компаний. Совместно с Корпорацией энергетики проводят обучающие семинары по закупкам для поставщиков и подрядчиков.