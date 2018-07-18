Филиал "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс в 1 полугодии 2018 года увеличил выработку тепловой энергии

В первом полугодии 2018 года теплоэлектростанциями филиала "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс (Йошкар-Олинская ТЭЦ-2, Чебоксарская ТЭЦ-2 и Новочебоксарская ТЭЦ-3) выработано 1577,1 млн кВт*ч электроэнергии и отпущено 2640,8 тыс. Гкал тепловой энергии. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года выработка электрической энергии снизилась на 4,3%, отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ увеличился на 8,7%.

Из общего объема выработки чувашскими теплоэлектростанциями филиала в первом полугодии 2018 года выработано 1251,8 млн кВт*ч (в 2017 г. – 1316,3 млн кВт*ч) электроэнергии и отпущено 2107,6 тыс. Гкал (в 2017 г. – 1932,2 тыс. Гкал) тепловой энергии.

Выработка электрической энергии осуществлялась ТЭЦ в соответствии с диспетчерским графиком, задаваемым системным оператором – Филиалом АО "СО ЕЭС" Нижегородское региональное диспетчерское управление.

Увеличение отпуска тепловой энергии связано с более низкой температурой наружного воздуха в феврале-марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличением объема потребления тепловой энергии в паре промпредприятиями.