Волгоградский арендатор "зарядил" счетчик на 18,6 млн рублей

Пять случаев использования потребителями так называемых "заряженных" счетчиков с целью занижения объемов потребленной электроэнергии выявили специалисты волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") за первую половину 2018 года. Общий объем неучтенного потребления электроэнергии путем искажения показаний приборов учета составил порядка 5 миллионов кВтч на сумму более 21 млн рублей.

Автоматические комплексы учета, в режиме реального времени показывающие так называемый "небаланс" по отдельным линиям, позволили специалистам установить точные адреса "умельцев" собственноручно "заряжать" приборы учета. Более половины от общего объема незаконно потребленной электроэнергии пришлось на компанию по аренде недвижимости из г. Волжского и составило 18,6 млн рублей.

В ходе плановой проверки принадлежащего компании "умного" счетчика энергетики с помощью специального программного обеспечения извлекли хранящуюся в нем "память". Эта информация и показала, что прибор был несанкционированно вскрыт и в него внесены изменения. С помощью такого вмешательства в работу системы учета электроэнергии "экономный" арендатор незаконно потребил свыше 2,8 млн кВтч. В настоящее время по иску о взыскании суммы за незаконно потребленную электроэнергию с правонарушителя назначена специальная судебная экспертиза.

По всем остальным выявленным фактам неучтенного потребления электроэнергии заявления о привлечении к ответственности направлены в правоохранительные органы.