Уважаемые коллеги!

15 августа 2018 года в 11.00 приглашаем вас принять участие в рейде ПАО "МОЭСК" по выявлению нарушений в охранных зонах воздушных линий электропередачи в Новой Москве.

Вместе с энергетиками Вы посетите объекты (в том числе детскую площадку), построенные с нарушением Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160. Также вы увидите, как из-за незаконного захвата высоковольтных опор 110 кВ затруднено обслуживание, проведение ремонтных и аварийно-восстановительных работ ЛЭП, что несет риски для надежного электроснабжения потребителей.

Энергетики напомнят, в каких случаях электроэнергия несет опасность, и когда строительные работы необходимо согласовывать с электросетевой организацией.

На ваши вопросы ответит главный инженер филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" Александр Станиславович Степанов.

Время проведения пресс-тура: с 11:00 до 12:30

Место и время встречи: 10:00 ст. м. Коньково, далее переезд на объекты.

Аккредитация СМИ до 16:30 14 августа 2018: