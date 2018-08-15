 Из канализации в центре Москвы похитили медный кабель на 16 млн рублей
 
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Отраслевые новости: Россия

Из канализации в центре Москвы похитили медный кабель на 16 млн рублей

Из канализации в центре Москвы похитили медный кабель на 16 млн рублей

15 августа 2018, 13:48
Рубрика: Россия
Метки: ПРОИСШЕСТВИЯ

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Дорогостоящий медный кабель украли из канализации в Красносельском районе Москвы.

В полицию обратился сотрудник департамента экономической безопасности телекоммуникационной компании, сообщает агентство "Москва". Кража была совершена по адресу: Русаковская улица, д. 1. Материальный ущерб от кражи около 3,9 км медного кабеля оценен в сумму 16,1 млн рублей.

По данному факту полиция уже возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").

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