В Пензе горячая вода вернется в квартиры горожан в конце августа

Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" завершает гидравлические испытания на тепловых сетях в микрорайоне Шуист, Арбеково, Автовокзала, Севера, а также в центре Пензы. Все работы будут завершены и все дома будут подключены к 25 августа.

Отметим, что на время работ энергетики вынуждены ограничивать подачу теплоносителя клиентам, так как сети проходят проверку повышенным давлением сетевой воды. Это дает возможность проверить энергооборудование на прочность, плотность и предотвратить аварийные ситуации, которые могут возникнуть во время отопительного сезона.

В четверг, 16 августа, к ГВС будет подключено еще 159 жилых домов, расположенных на улице Глазунова (24 дома), улицы 8 Марта-Карпинского-Коммунистической (102 дома) и в микрорайоне Шуист (33 дома).

В пятницу, 17 августа, после проведения гидравлических испытаний на сетях горячая вода поступит в 85 жилых домов в центре Пензы (улицы Московская, Пушкина, Новый Кавказ).

В субботу специалисты подадут теплоноситель в 16 домов на улице Аустрина и 15 – на Толстого, а во вторник в 49 домов в районе Автовокзала и магазина "Стрела", а также в 2 дома на улице Путевой.

Энергетики приносят потребителям извинения за доставленные неудобства.