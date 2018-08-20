 ФСК ЕЭС направит 215 млн рублей на модернизацию подстанции, которая снабжает электроэнергией курорты Краснодарского края
 
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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС направит 215 млн рублей на модернизацию подстанции, которая снабжает электроэнергией курорты Краснодарского края

ФСК ЕЭС направит 215 млн рублей на модернизацию подстанции, которая снабжает электроэнергией курорты Краснодарского края

20 августа 2018, 17:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") приступила к основному этапу модернизации подстанции 220 кВ "Крымская". На энергообъекте будет установлено новое силовое оборудование. В результате повысится надежность электроснабжения потребителей Краснодарского края, включая черноморский курорт Геленджик, объекты Северо-Кавказской железной дороги и "Черномортранснефти".

На подстанции "Крымская" будет введен в эксплуатацию трехфазный автотрансформатор мощностью 125 МВА. Также планируется установка нового элегазового оборудования: двух выключателей 110 кВ и трех трансформаторов тока 220 кВ. Все работы будут завершены до конца 2018 года.

Подстанция 220 кВ "Крымская" была введена в эксплуатацию в 1953 году. В настоящее время мощность энергообъекта составляет 375 МВА. Он обеспечивает электроснабжение промышленных предприятий и населенных пунктов Крымского района и Черноморского побережья Краснодарского края.

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