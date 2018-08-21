О массовых нарушениях электроснабжения в Ленинградской области

21 августа с 10-00 из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15 м/с) на территории Ленинградской области происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "Ленэнерго").

По состоянию на 10-30 отключено: ВЛ 110 кВ – 1; ВЛ 35 кВ – 13; ПС 35 кВ – 1; ВЛ 6-10 кВ – 17; ТП – 330.

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 13 000 человек). Мощность отключенных потребителей – 5,9 МВт.

Температура наружного воздуха 14ºС.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, координация мероприятий осуществляется штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Ленинградской области.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 120 бригад в составе 560 человек и 170 единиц специальной техники.

Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России и Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).