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Отраслевые новости: Энергетика

"МОЭК" за I полугодие 2018 года взыскал с компаний-должников более 3,5 млрд рублей

МОЭК за I полугодие 2018 года взыскал с компаний-должников более 3,5 млрд рублей

22 августа 2018, 14:53
Рубрика: Энергетика
Метки: МОЭК

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ПАО "МОЭК" за I полугодие 2018 года выиграло в судах различных инстанций более 700 дел против потребителей-должников на сумму свыше 3,5 млрд рублей.

В большинстве случаев неплательщиками выступают недобросовестные управляющие компании, которые собирают платежи с потребителей, но не доводят собранные средства до поставщика тепла — ПАО "МОЭК".

Работа, направленная на укрепление платежной дисциплины потребителей, носит в "МОЭК" системный характер. "Позиция МОЭК в подавляющем большинстве случаев подтверждается в судах благодаря качественной подготовке исковых заявлений. Так, в первом полугодии в пользу компании вынесены решения, подтвердившие 97% заявленных к взысканию сумм", — отметил начальник Правового управления Михаил Бычков.

В части случаев ПАО "МОЭК" обращается с заявлениями в органы Прокуратуры РФ для принятия мер прокурорского реагирования в отношении компаний, являющихся злостными неплательщиками, и при наличии оснований передает материалы проверок в органы внутренних дел для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Компания: ПАО "МОЭК"

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