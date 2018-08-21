В Смоленскэнерго завершен пятый сезон строительных отрядов

В филиале ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго" завершился пятый сезон студенческих отрядов. Церемония закрытия состоялась на базе Смоленского городского РЭС филиала. В ней приняли участие руководители филиала и профильного вуза, представители профсоюза, председатели совета ветеранов и совета по работе с молодежью филиала, наставники стройотрядовцев. Они поблагодарили студентов за ответственность при выполнении работ, соблюдение правил безопасности и дисциплину. Все выступающие отмечали важность стройотрядовского движения не только в решении кадровых вопросов, но и в организации временной занятости молодежи, приобретении профессиональных навыков.

В этом году на объектах Смоленскэнерго трудились сразу два стройотряда: 31 студент Национального исследовательского университета "МЭИ", а также 20 студентов профильных специальностей средних профессиональных учебных заведений Смоленской области. Под руководством опытных наставников стройотрядовцы производили работы по восстановлению и строительству новых кабельных линий 6 кВ, работали с технической документацией, участвовали в плановой диагностике электрооборудования после капитального ремонта и выполнении заявок по дополнительным услугам отдела учета электроэнергии. Кроме того, группа студентов была задействована в снятии показаний приборов учета бытовых потребителей и юридических лиц.

Работы проходили в зоне ответственности Смоленского, Смоленского городского, Починковского, Сафоновского районов электрических сетей.

Студенты -стройотрядовцы многому научились за эти полтора месяца, а поддержка опытных энергетиков помогала им быстро вникнуть в работу. "У нас в стройотряде сложился отличный коллектив, в котором было приятно работать. Стройотряд дал мне не только новые теоретические и практические знания, которые пригодятся и в учебе, и в работе, но и много знакомств с профессионалами своего дела, у которых в дальнейшем всегда можно будет попросить совет", - прокомментировал представитель строительного отряда "Энергет" Евгений Дяблин, который второй год подряд работает на энергообъектах области. В будущем стройотрядовцы хотят прийти на работу в филиал.

Кроме ежедневной работы на энергообъектах стройотрядовцы принимали участие в корпоративных мероприятиях филиала и участвовали в проведении мероприятий по электробезопасности для детей, отдыхающих в летних лагерях отдыха.