ГК "ССТ" на стратегической сессии "Национальных чемпионов" в СКОЛКОВО

ГК "ССТ" приняла участие в стратегической сессии проекта "Национальные чемпионы", которая состоялась в Московской школе управления СКОЛКОВО при поддержке РВК и НИУ ВШЭ. Мероприятие посетили представители частных высокотехнологических компаний — участников приоритетного проекта Минэкономразвития России "Национальные чемпионы". Проект нацелен на оказание поддержки компаниям различных отраслей, имеющим существенный потенциал завоевания отечественного и зарубежных рынков.

Группа компаний "Специальные системы и технологии" включена в проект с 2016 года на основании рейтинга высокотехнологичных компаний "ТехУспех", который ежегодно формируется при поддержке института развития Российской Федерации АО "РВК".

Сегодня ГК "ССТ" — крупнейший в России и один из крупнейших в мире производителей нагревательных кабелей и систем электрообогрева промышленного и бытового назначения. В ГК "ССТ" на базе ОКБ "Гамма" организовано первое российское серийное производство проводящих полимеров и саморегулирующихся кабелей.

Во время стратегической сессии в СКОЛКОВО обсуждались вопросы цифровой трансформации бизнес-моделей, а также возможности для глобальной кооперации. Участники слушали доклады и работали в группах под патронажем профессиональных модераторов.

ГК "ССТ" на мероприятии представляли директор ОКБ "Гамма" Андрей Прошин и GR-директор Группы Артур Мирзоян. Они рассказали об успехах компании в реализации намеченной цели — не только увеличения производства саморегулирующихся кабелей, но и важной миссии на государственном уровне — ускорения темпов импортозамещения систем электрообогрева для нефтегазовой, добывающей, химической и других отраслей промышленности. Остальные участники сессии также представили свои достижения.

Сессия показала, что помимо GR, консалтинга и обучения огромное преимущество проекта — нетворкинг. Были разработаны предложения по формированию платформ или консорциумов в рамках нескольких индустрий. Во время работы в группах завязались партнерские отношения вплоть до выстраивания технологических цепочек.

Участники высоко оценили качество программы, а руководители органов власти и институтов развития подчеркнули, что готовы продолжить предметное обсуждение предложений компаний и реализовывать отдельные инициативы на практике.