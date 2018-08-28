ЕАЭС может отложить требования по повышению локализации в автопроме до 50%

Как сообщает “Ъ”, требования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по повышению локализации в автопроме до 50% могут отложить на 2022–2025 годы. За это выступают Казахстан и Киргизия. Астана также хочет расширить сферу действия требования, не ограничивая его режимом промсборки, но Минпромторг и Минэкономики РФ не видят такой необходимости. Параллельно разрабатывается единый механизм подтверждения страны происхождения машин — в его отсутствие возник конфликт Москвы и Минска. Пока все эти нестыковки прямо не влияют на продажи машин, но если стороны не договорятся, ситуация изменится осенью 2019 года.

Казахстан просит отложить до 2022 года требование о повышении уровня локализации производства в автопроме стран Таможенного союза (ТС). Речь идет об исполнении решения ЕАЭС №72 от 2014 года. По нему с 1 июля 2018 года для свободного обращения автомобилей в странах союза должны выполняться условия наличия технологических операций по сварке и окраске кузова и уровня локализации производства от 50%.

До этой даты локализация должна была составлять не менее 30%, была также предусмотрена квота в РФ для автомобилей из Белоруссии (не более 10 тыс. легковых машин в год). Средний уровень локализации автомобилей местной сборки в Казахстане — 36,5%, говорится в обращении о включении вопроса в повестку заседания Совета ЕЭК.

Источники “Ъ” говорят, что Киргизия также просит ЕЭК предусмотреть переходный период до 2025 года. Это подтвердил “Ъ” и господин Нурашев, отметив, что Астана запросила данные по наличию проектов в Киргизии, которые попадали бы под действие соглашений о промсборке.

У Астаны есть еще одно предложение. Заместитель главы комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства инвестиций и развития Казахстана Тимур Нурашев пояснил “Ъ”, что сегодня решение №72 распространяется только на концерны, работающие в режиме промсборки, но не других льготных режимах, среди которых он называет "специальные экономические зоны, инвестконтракты, территории опережающего развития в России". "Создаются неравные условия для производителей и конкуренции на пространстве ЕАЭС,— говорит господин Нурашев.— Мы предлагаем распространить решение на всех, кто работает в льготных режимах".

Сейчас в реестр ЕЭК по локализации (обновлен в феврале) из российских автоконцернов включен лишь КамАЗ, также в нем белорусский МАЗ и казахстанские "Азия Авто" (модели Lada), "Сарыаркаавтопром" (Ssang Yong), Hyundai Trans Auto, Daewoo Bus Kazakhstan, СемАЗ (ЛиАЗ и модели ГАЗ) и "КамАЗ-Инжиниринг". Тимур Нурашев уточнил, что не все включенные в реестр казахстанские компании соответствуют требованию о 50-процентной локализации.

Вокруг реестра есть и другая проблема: источники “Ъ” в правительстве РФ и ЕЭК признают, что российские заявки в него зависли из-за споров с белорусской стороной. Ситуация возникла из-за отсутствия единого механизма определения уровня локализации в ТС, пояснил еще один собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией.

Вопрос внесения изменений в решение №72 должен был рассматриваться Советом ЕЭК 24 августа, но, по словам источников “Ъ”, заседание отложено на неопределенный срок из-за перестановок в правительстве Белоруссии. При этом перенос сроков повышения локализации обсуждается, параллельно ЕЭК и ведомства стран ТС прорабатывают единый механизм подтверждения страны происхождения, сообщают собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией.

В Минэкономики РФ “Ъ” сказали, что не поддерживают изменение сроков достижения 50-процентной локализации, отметив, что неоднократно сообщали о своей позиции ЕЭК. У России нет проблем с выполнением требований: уровень локализации производства "90% моторных транспортных средств превышает 50% и уже приближается к 60%", заверили в министерстве. В проработке единого механизма расчета локализации Минэкономики РФ не участвует. В Минпромторге РФ также не считают нужным вносить в решение №72 "какие-либо изменения или дополнения", там говорят о локализации в автопроме РФ на уровне более 55%.

На практике сегодня ограничение свободного обращения из-за отсутствия концернов в реестре не работает, отмечают источники “Ъ”. Но ситуация изменится после перехода на электронные ПТС с 1 ноября 2019 года (решение ЕАЭС №87 от 2014 года привязывает реестр к ЭПТС). Партнер Bryan Cave Leighton Paisner Владимир Чикин подтверждает, что после перехода на ЭПТС несоответствие требованиям по локализации не позволит свободно вывозить автомобили в другие страны ТС.

Коммерсант