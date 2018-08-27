"Ростелеком" завершил очередной этап оптической стройки в Кузбассе

Число кузбассовцев, получивших доступ к цифровым услугам "Ростелекома" увеличилось почти на 10 тысяч человек. С начала текущего года компания построила в Кемеровской области 120 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Программа строительства инфраструктуры по оптической технологии "Ростелекома" охватывает как новостройки в Кемерово, Новокузнецке, Междуреченске, Ленинске-Кузнецком, Киселевске и Полысаево, так и многоквартирные дома в городских микрорайонах, где услуги компании ранее были недоступны или предоставлялись по медной технологии.

Новые ВОЛС появились и во многих районах частной застройки кузбасских городов, а также в загородных коттеджных поселках. Все больше жителей области могут использовать IP-телефонию, скоростной интернет, интерактивное телевидение, услугу "Умный дом" с многочисленными сервисами, позволяющими защитить собственность от чужого вторжения, задымления и протечек.

В текущем году "Ростелеком" начал строить оптические сети в поселках городского типа Каз, Мундыбаш, Темиртау Таштагольского района, селе Шарап Прокопьевского района, Каракане Беловского района и поселке Станция Падунская Промышленновского района. Теперь у жителей этих сел равные с горожанами возможности – доступ к скоростному интернету, качественному телевидению по собственным предпочтениям и сохранение неприкосновенности имущества.

Благодаря продолжению строительства ВОЛС список потенциальных абонентов "Ростелекома" расширился в следующих населенных пунктах: поселках городского типа Крапивинский Крапивинского района и Яя Яйского района, поселке Новостройка Кемеровского района и селе Атаманово Новокузнецкого района.

Константин Ярыгов, директор Кемеровского филиала ПАО "Ростелеком":

"Ростелеком" не просто предоставляет цифровые услуги гражданам, он несет идею цифровой трансформации региона. Чтобы использовать все преимущества новой экономики, нужен качественный интернет и все сопутствующие сервисы – то, что мы предлагаем нашим абонентам".

