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Новости компаний

Специалисты ЗЭТО награждены грамотами Великолукской городской Думы

Специалисты ЗЭТО награждены грамотами Великолукской городской Думы

30 августа 2018, 10:13
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗЭТО

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За большой личный вклад в развитие отечественной электротехнической промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днем машиностроителя наградить - Почетной грамотой Великолукской городской Думы наградили пятерых сотрудников ЗАО "ЗЭТО".

Грамоты от гордумы получат: Алексей Федоров - начальник отдела технического контроля, Елена Шишова - главный специалист по закупкам и складской логистике отдела закупок, Василий Бируля - сборщик электрических машин и аппаратов 3 разряда сборочного цеха, Сергей Гей - гальваник 4 разряда цеха металлопокрытий и Игорь Разговор - электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда заготовительно-штамповочного цеха.

В связи с награждением Почетной грамотой Великолукской городской Думы заводчанам выплачивается единовременная денежная премия.

Компания: ЗАО "ЗЭТО"

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