Специалисты ЗЭТО награждены грамотами Великолукской городской Думы

За большой личный вклад в развитие отечественной электротехнической промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днем машиностроителя наградить - Почетной грамотой Великолукской городской Думы наградили пятерых сотрудников ЗАО "ЗЭТО".

Грамоты от гордумы получат: Алексей Федоров - начальник отдела технического контроля, Елена Шишова - главный специалист по закупкам и складской логистике отдела закупок, Василий Бируля - сборщик электрических машин и аппаратов 3 разряда сборочного цеха, Сергей Гей - гальваник 4 разряда цеха металлопокрытий и Игорь Разговор - электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда заготовительно-штамповочного цеха.

В связи с награждением Почетной грамотой Великолукской городской Думы заводчанам выплачивается единовременная денежная премия.