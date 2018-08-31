"Роснефть" внедряет новые технологии и инновации

В 2017 году Совет директоров компании "Роснефть" одобрил одноименную стратегию "Роснефть-2022", ориентированную на качественное изменение бизнеса. Один из ее ключевых элементов – развитие технологического потенциала. Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и использованию прорывных технологических подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке. "Роснефть" активно внедряет и использует самые передовые решения века технологий: искусственный интеллект, big data, цифровизацию месторождений.

По итогам прошлого года "Роснефть" увеличила финансирование программы инновационного развития на 11% по сравнению с предыдущим годом – до 49,2 млрд руб., из них инвестиции в НИОКР выросли на 28%, составив 29,9 млрд руб.

Общий объем финансирования компанией "Роснефть" инновационной деятельности за последние три года составил 210 млрд руб. Из них на НИОКР было направлено 86,1 млрд руб. За последние три года общее количество полученных патентов выросло на 30% и в настоящее время составляет 604 шт. Экономический эффект от внедрения инноваций составил 16,7 млрд руб.

В текущем году, в рамках реализации и достижения целей стратегии "Роснефть-2022", уже инициировано более 20 инновационных проектов по актуальным для компании тематикам. Ожидаемое количество патентов в этом году составит более 640 (60 патентов нынешнего, 2018 года). В 2018 году на внедрение и тиражирование ранее успешно испытанных эффективных технологий уже направлено 700 млн руб.

В состав "Роснефти" входят 27 научно-исследовательских и проектных институтов, где работает более 11 тыс. научных специалистов, из которых 583 – кандидаты наук, 45 – доктора наук. На счету научно-проектного комплекса "Роснефть" целый ряд изобретений, инновационных разработок и научных открытий, имеющих прорывное значение не только для компании, но и для всей нефтяной отрасли.

Один из них – промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта (ГРП) "РН-ГРИД". Эта инновационная разработка уникальна не только для России, но и для всей Евразии. Она позволяет очень точно просчитать и смоделировать процесс, что повышает эффективность работ, сокращает время и издержки реализации проектов. Интерес к покупке лицензий уже проявили крупнейшие российские и зарубежные нефтесервисные компании, в настоящее время компания ведет с ними переговоры.

Унификация процесса проектирования ГРП за счет применения "РН-ГРИД" создает условия для формирования единого информационного пространства по всем проводимым в компании операциям ГРП с возможностью последующего анализа и интеллектуальной обработки (big data).

Симулятор ГРП – специализированное программное обеспечение (ПО) для математического моделирования и инженерного анализа процесса создания трещин при проведении ГРП. Симулятор позволяет выполнять расчет геометрии трещины ГРП с учетом геологического строения пласта, геомеханических свойств слагающих пород, параметров закачки жидкости разрыва и проппанта.

ГРП является ключевой технологией обеспечения и интенсификации добычи нефти как на традиционных коллекторах, так и на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. Ежегодно на добывающих объектах "Роснефти" производится свыше 10 тыс. операций ГРП. В этом году "РН-ГРИД" будет использован при проектировании ГРП более чем на 500 скважинах дочерних обществ компании.

Еще одна уникальная разработка – полимерный проппант. Это продукт, необходимый для проведения гидроразрыва пласта. Через новый полимерный проппант нефть будет фильтроваться в 15–20 раз лучше, чем через его мировые аналоги. Материал обладает большей устойчивостью к нагрузкам, не деформируется и, следовательно, не препятствует движению нефти.

Также специалисты исследовательского центра "РН-ЦИР" создали уникальную формулу огнестойкого масла. Данный тип масла необходим для надежной эксплуатации современных энергетических установок и предназначен для турбин высокой мощности, включая энергетические установки атомных электростанций (АЭС). Полученное огнестойкое масло по совокупности технических и химических показателей превосходит импортные аналоги. В настоящий момент разрабатывается технология безопасного производства огнестойкого масла. Реализация этого проекта позволит "Роснефти" стать одним из ведущих мировых производителей огнестойких масел и полностью обеспечить потребности энергетической отрасли нашей страны.

В "РН-ЦИР" разработана современная гидрокаталитическая технология производства белых масел, не имеющая аналогов в России и позволяющая использовать отечественную продукцию в химической, текстильной и пищевой промышленности, а также ветеринарии, медицине и косметологии. Уникальность этой технологии заключается в совокупности выбора сырья, катализатора и параметров процесса. Технология позволяет производить масла различного уровня вязкости и разных характеристик. Результаты иммунологических исследований полученных образцов белых масел показали, что они не только не уступают импортным аналогам, но и по некоторым параметрам превосходят их.

Специалисты Тверского научно-производственного центра "Славнефть – НПЦ" разработали уникальную технологию обработки и интерпретации сейсмических данных. Инновация позволяет значительно повысить достоверность сложных геологических моделей, что повышает эффективность геолого-разведочных работ и разработки месторождений. Применение этой инновационной технологии уже доказало свою эффективность в процессе геологического сопровождения и мониторинга эксплуатационного бурения на восточно-сибирских проектах "Роснефти" – Куюмбинском и Терско-Камовском месторождениях. Экономический эффект от внедрения новой технологии составил 1,6 млрд и 1 млрд руб. соответственно.

Также в рамках исполнения стратегии "Роснефть-2022" компания реализует концепцию цифрового месторождения. Ученые Тюменского нефтяного научного центра разрабатывают инновационное программное обеспечение для автоматизации газовых и газоконденсатных промыслов компании. Концепция предусматривает двухуровневую систему управления промыслом, где нижний уровень состоит из множества "автопилотов", управляющих скважинами, а верхний – это вычислительный сервер, раздающий "автопилотам" целевые параметры. Программы сервера оптимизируют работу системы добычи и подготовки продукции, существенно сокращая непроизводительные потери пластовой энергии и операционные затраты. Использование новых управляющих программ позволит получить интегральный прирост добычи газа и конденсата на уровне 2–3%. На сегодняшний день в мире нет аналогов системам двухуровневого управления газовыми и газоконденсатными объектами. По результатам пилотных работ планируется их полномасштабное тиражирование на все газовые и газоконденсатные промыслы "Роснефти".

Ежегодно "Роснефть" проводит комплексные научно-исследовательские экспедиционные работы на арктических лицензионных участках компании. В ходе 18-й по счету экспедиции "Роснефти" "Кара-Лето-2017" впервые в Российской Арктике был отбуксирован айсберг весом 1,1 млн т в условиях ледового поля. Результаты эксперимента принципиальны для расширения сезона бурения в арктических морях.

В 2017 году успешно введена в эксплуатацию на Барсуковском месторождении ООО "РН-Пурнефтегаз" автономная малогабаритная установка раннего предварительного сброса воды, разработанная специалистами "РН-УфаНИПИнефть". Эта установка не имеет аналогов в мире, а по стоимости и своим техническим параметрам выгодно отличается от существующих предложений на рынке. Данное решение позволяет разгрузить систему нефтесбора для последующего увеличения добычи нефти, снизить операционные расходы на электроэнергию и реагенты, а также значительно сократить капитальные затраты на расширение и реконструкцию трубопроводов и площадных объектов.

В компании непрерывно реализуется программа развития рационализаторской деятельности и инициатив работников, в рамках которой в 2017 году поступило 4274 предложения. Из них рекомендовано к внедрению 1355, а доказанный экономический эффект по итогам реализации данных предложений составил более 3,8 млрд руб. Одним из примеров экономии средств и ресурсов в рамках рационализаторской деятельности является реализация проектов, инициированных сотрудниками АО "РН-Няганьнефтегаз" (дочернее общество "Роснефти"). Так, по итогам 2016–2017 годов работники общества подали 277 рационализаторских предложений, 51 из которых внедрено в производство. Совокупный экономический эффект от внедрения составил более 245 млн руб.

Научный потенциал "Роснефти" развивается в тесном сотрудничестве с отраслевыми НИИ, вузами, малыми и средними инновационными предприятиями отрасли. Совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова и при участии фонда "Национальное интеллектуальное развитие" "Роснефть" разработала технологию подготовки попутных нефтяных газов (ПНГ) с использованием оборудования на основе микропористых мембран. Технология позволяет очистить газ от нежелательных примесей, что повышает эффективность рационального использования ПНГ.

"Роснефть" – первая в России компания, прошедшая сертифицированный аудит в области инновационного менеджмента, тем самым подтвердив свое стремление быть технологическим лидером отрасли. В прошлом году, в соответствии с требованиями международных стандартов, было получено подтверждение сертификата и разработан комплекс регламентирующих инновационную деятельность документов.

Независимая газета