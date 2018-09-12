На Колымской ГЭС приступили к текущему ремонту гидроагрегата № 2

Специалисты Колымской ГЭС начали плановый текущий ремонт гидроагрегата № 2.

Специалисты станции оценят отремонтируют турбину, генератор и вспомогательное оборудование. Одновременно силами подрядной организации будет проведен ремонт горизонтальной части напорного водовода. Также работники станции проверят систему технических трубопроводов и герметичность всех. Специалисты службы контроля и диагностики проведут техническое обслуживание релейной защиты и автоматики, опробуют систему автоматического пожаротушения.

Все работы по ремонту гидроагрегата планируется завершить 2 октября 2018 года.