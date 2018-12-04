Торжественное открытие МФЭС в Москве на площадке выставки “Электрические сети”

Сегодня, 4 декабря, в 11 утра состоялось торжественное открытие главного делового события года в электроэнергетике – крупнейшего Международного форума “Электрические сети”. Еще до начала форума число зарегистрированных гостей превысила показатели в 7500 гостей. МФЭС обещает стать самым насыщенным, инновационным и практически полезным событием уходящего года.

После обзорной экскурсии для высоких гостей форума на сцене большого конференц-зала выступил с приветственной речью Министр энергетики РФ Александр Новак.

В выступлении Александр Валентинович сразу отметил значимость именно этого мероприяти. В этом году, при поддержке ПАО «Россети» форум получил новый импульс. Ожидается более 100 спикеров и 15 000 посетителей.

Здесь обсуждаются самые современные тенденции электросетевого комплекса, проблемы, взаимодействия между компаниями. Александр Валентинович указал на то, что комплекс России сегодня один из крупнейших. 2,6 млн км линий электропередач, более 500 тыс подстанций разного класса напряжения, более 800 млрд киловатт часов потребления электроэнергии. Его развитие и обеспечение стабильной работы является главным условием экономического развития страны.

«Для нас важно чтобы он был современным, отвечал ожиданиям потребителя»-отметил Новак.

Продолжил программу Павел Ливинский, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети».

«В марте текущего года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в послании к Федеральному Собранию поставил задачу создать в стране современную инфраструктуру и перевести электроэнергетику на цифровые технологии.

Для этого компания Россети выстраивает новую модель электросетевого комплекса с применением инновационных решений и передовых цифровых технологий. Уверен, наши усилия позволят России сохранить лидирующие позиции в мире в области электроэнергетики, а также поспособствуют раскрытию всего социально-экономического потенциала страны.

Рад, что у нас есть возможность обсудить первые результаты и дальнейшие перспективы реализации нашей стратегии цифровизации на площадке Международного форума «Электрические сети» с партнерами, экспертами и учеными для воплощения в жизнь амбициозных проектов, направленных на динамичное развитие электросетевой инфраструктуры».

Портал RusCable.Ru, Генеральный интернет-партнер МФЭС, ведёт прямые включения с деловых мероприятий Форума в социальной сети Facebook.

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