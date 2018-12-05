Электромонтеры по эксплуатации распредсетей филиала "Каббалкэнерго" повысили квалификацию

В систему повышения квалификации технического персонала МРСК Северного Кавказа - "Каббалкэнерго" входит планомерная работа по совершенствованию профессиональных навыков. Все виды подготовки, переподготовки и повышения квалификации направлены на обеспечение готовности работников к выполнению производственных задач.

Курсы повышения квалификации в филиале "Каббалкэнерго", в соответствии с 40-часовой программой обучения, учитывающей потребности компании, прошли электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей.

Занятия включали обзор правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Акцент был сделан на правилах безопасности при эксплуатации ЛЭП, кабельных линий и трансформаторных подстанций, соблюдении требований охраны труда при работах на высоте и на воздушных линиях. Проанализированы особенности нормативного регулирования в сфере охраны труда, системы внутреннего технического контроля, рассмотрены пути повышения уровня производственной безопасности.

Полное исключение случаев травматизма на объектах электросетевого комплекса является ключевой задачей для филиала "Каббалкэнерго". По словам заместителя главного инженера – руководителя группы производственной безопасности и производственного контроля Марины Василенко, должны учитываться все нюансы, навыки безопасного проведения работ персоналом должны быть отработаны до автоматизма.

В техническом и организационном плане в филиале МРСК Северного Кавказа - "Каббалкэнерго" в этой связи созданы все условия для сохранения жизни и здоровья сотрудников. Но многое зависит и от человеческого фактора. Поэтому необходимо и впредь применять систему эффективной практической подготовки производственного персонала, а также систему само- и взаимоконтроля.

Преподавателями подчеркнуто, что охрана труда – это не просто свод правил и статей. Она связана, в первую очередь, с обеспечением безопасности во время проведения работ. В том числе таких, как выявление неисправностей, осмотр и оперирование разъединителями на ВЛ, замер нагрузок и уровней напряжения и пр.

На занятиях отмечена важность профилактической разъяснительной работы с населением, в первую очередь – с детьми и подростками, направленной на предотвращение электротравматизма, а также реализации технических мероприятий, направленных на предотвращение случаев травматизма вблизи энергообъектов сторонних лиц. В программу обучения традиционно вошли практические занятия по оказанию первой помощи при поражении электрическим током, отработка практических приемов реанимации на манекене-тренажере "Гоша".

Ведущие специалисты энергокомпании посвятили свои занятия в том числе разбору фактических схем электроснабжения распределительных устройств, укомплектованности РУ, диагностике и контролю нормальной работы энергооборудования, направленной на обеспечение надежного электроснабжения потребителей.