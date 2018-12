В электронной библиотеке E-CIGRE доступен новый выпуск журнала ELECTRA за декабрь 2018 года.

Содержание номера:

LIFE OF ASSOCIATION

Edito - Expanded roles of CIGRE - By Rob Stephen, President of CIGRE

CIGRE Membership Renewal for 2019 - Renouvellement d’adhésion pour 2019

In memory of Prabha Kundur

CIGRE Thesis Award 2018: Dr. Gen Li

CIGRE Slovenia - Workshop ''Cybersecurity in electric power utilities'' - Ljubljana - October 17, 2018

CIGRE USA - 7th Grid of the Futur Conference - Reston - October 28-31, 2018

CIGRE UK - Women's Network - London - November 6, 2018

ANNUAL REPORT

SC D1 - Materials ans emerging test techniques

TECHNICAL BROCHURES

742 - JWG C2/C4.37: A proposed framework for coordinated power system stability control

743 - WG A1.29: Guide on new generator-grid interaction requirements

744 - WG B2.53: Management guidelines for outsourcing overhead transmission lines technical expertise

745 - WG C4.25: Issues related to spark discharges

Выпуск доступен бесплатно для членов СИГРЭ по ссылке.